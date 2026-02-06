《仁王3》堅持不給簡單模式！製作人親曝為何拒絕調低難度

光榮特庫摩旗下的魂系動作 RPG 新作《仁王3》已於今（6）日正式發售，而遊戲總監藤田雅樹日前受訪時直言，開發團隊從一開始就沒打算為系列加入難度選項。他表示，《仁王》系列通關時帶來的成就感，是所有玩家共同的核心體驗，而《仁王3》這次提供比過往更豐富的戰鬥流派與武器搭配，當玩家卡關時，製作組希望引導大家嘗試不同打法與策略，而不是單純透過調降數值來降低門檻。

本作難度比前兩款簡單（圖源：仁王3）

Team Ninja甚至曾以「Masocore」一詞形容本系列定位，雖然開發過程受到《黑暗之魂》等作品啟發，但團隊強調核心始終圍繞武士題材獨有的緊張節奏與高風險戰鬥體驗，而非單純複製魂系玩法。

值得注意的是，儘管官方堅持不設難度選項，隨著《仁王3》正式上市，不少實際遊玩後的玩家與內容創作者反而認為，本作是系列中相對最好上手的一代，關鍵在於本作導入類似《艾爾登法環》的開放場域設計，玩家若覺得某個頭目過於棘手，可以先轉往其他區域探索、清理支線任務拉高等級，因為本作的等級壓制效果相當明顯，只要落差約五級，戰鬥難度就會出現顯著差距。同時，忍術、陰陽術、妖怪技以及全新「武士 / 忍者風格一鍵切換」系統全面強化，讓原本高壓的戰鬥多了更多調整與應對空間。

《仁王3》目前已在 PS5 與 Steam 平台推出，並支援最多三人連線協力遊玩。