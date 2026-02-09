《仁王3》總監坦承受《P的謊言》啟發！借鑑其獨特戰鬥與BOSS設計

Team Ninja 最新高難度動作遊戲《仁王3》已經正式在日前推出，吸引許多玩家挑戰，遊戲總監藤田雅樹在受訪時透露，開發團隊在製作過程中，從韓國 Neowiz 工作室推出的類魂系作品《P的謊言》（Lies of P）中獲得了許多的靈感。

P 的謊言是近幾年受到好評的新類魂 IP。（圖源：Lies of P）

根據外媒 PC Gamer 的訪問，他表示雖然團隊內部已經從自家的《臥龍：蒼天隕落》和《浪人崛起》累積了許多經驗，但《P的謊言》作為一款非光榮特庫摩出品的遊戲，對他們產生了非常大的影響。

藤田雅樹指出，《P的謊言》在視覺創意和 BOSS 設計上表現得非常優秀，特別是那些人偶型敵人獨特的攻擊動作，利用其外觀設計的特性，把「視覺設計」與「戰鬥動畫」完美結合，為《仁王3》開發團隊在構思自家招牌的「妖怪」動作時，提供了很多的刺激和參考價值。他認為該作品不只是在防禦與閃避的戰鬥節奏上相當紮實，多樣化的 BOSS 戰更是讓他感到樂在其中。

在聊到具體影響時，藤田雅樹形容《P的謊言》就像是開發過程中的一種「模擬戰」，幫助團隊重新審視並打磨《仁王3》的戰鬥系統。靠著分析這款類魂作品如何處理高難度的攻防轉換，Team Ninja 得以在新作的開放世界架構中，設計出更有深度與豐富的敵人陣容。