《仁王3》評測心得：系列最豐富！戰鬥系統再進化、地圖的探索回饋讓人停不下來
距離《仁王2》發售已經過去了 6 年，Team NINJA 終於帶著這個受硬派玩家喜愛的系列回來了！這段期間，我們玩過了《臥龍：蒼天隕落》，也體驗了《浪人崛起》，心中總是有個聲音在問：「那《仁王》呢？」如今，光榮特庫摩終於將答案交到了玩家手上。
Yahoo 奇摩遊戲編輯這次提早拿到了《仁王3》（Nioh 3）的完整測試版本。在經歷了沒日沒夜的落命、鍵盤無數次瀕臨按壞邊緣的數十小時體驗後，編輯可以很負責任的告訴各位：「《仁王》回來了」而且它變得比以前更龐大、更複雜，但也更「好玩」。
如果你還在觀望這款號稱「全方面進化的和風誅死遊戲」到底值不值得入手，可以先看看這篇心得評測，重點放在新系統、新改變上。主要以第一張開放地圖的內容為主，沒有任何官方公開以外的劇情暴雷，可以安心觀看。
戰鬥系統的究極進化：武士與忍者的雙重奏
首先要釐清一個觀念，《仁王》系列雖然常被歸類為「類魂／魂系（Soulslike）」遊戲，但其實它從一代開始就創造了一條屬於自己的路—它就是《仁王》。如果你抱著玩《黑暗靈魂》那種「翻滾、砍一刀、再翻滾」的心態來玩《仁王3》，那你絕對會死得很慘，而且會玩得很不爽。
《仁王3》的戰鬥系統，或是說從前作開始，毫不誇張的說，其複雜程度大概可以寫成一大篇的論文都還講不完。對於老玩家而言，本作基本上就是《仁王》的超級強化版，你可以很快找回那種「手感紮實的動作感」。但對於新手來說，這款遊戲的入門門檻確實不低，多到經常會按錯的派生，它的水深不見底，是一款典型的「難懂難精」，但一旦上手就爽快到不行的遊戲。
而本作最大的變革，也是核心主軸之一，就是導入了「武士」與「忍者」兩種完全不同的遊玩風格。這不只是單純換個武器而已，而是從操作邏輯、資源管理到戰術思維的全面翻新。
武士風格：紮實攻防的王道體驗
「武士」風格繼承了系列作一貫的精隨。如果你是老玩家，這裡就是你的舒適圈。武士擅長近距離攻擊與精力管理，核心依舊是那套對多數人來說深奧，永遠只會選中段砍砍砍的「上、中、下段」架式切換系統。
同樣在武士風格下，最重要的機制莫過於「殘心」。攻擊後在準確時機按下，可以瞬間回復部分消耗的精力。這在《仁王3》初期精力條短缺的情況下至關重要。新手往往會覺得精力怎麼砍兩刀就沒了，那是因為你沒有善用殘心，又因為遇到妖怪「常世」沒有時間拔除被清空精力。但這已經是系列老傳統，編輯只能建議多打、多練去習慣。（後面隨著武技、技能和裝備變強，會有各種變態等級的超強流派，像是無限精力流的搭配等）
此外，武士風格新增了類似《臥龍》中那種化解機制的「格擋」（精準防禦）。只要在敵人攻擊命中的瞬間防禦，不只無傷，還能回復精力並累積「琢技量表」和「忍數量表」。這讓武士在面對敵人的連續攻擊時有了更強勢的應對手段，甚至能邊擋邊移動。新的「琢技量表」也能發動強化的強攻擊或武技，發動當下的精力消耗為零，還能連續施展不同武技，打出華麗的連段 。
這讓武士在面對連擊時有了更強勢的應對手段，甚至能邊擋邊位移。當「琢技量表」蓄滿時，還能發動強化版的強攻擊或武技，此時不僅精力消耗為零，還能連續施展不同武技，打出華麗的連段，對於中後期熟習起來遊戲後，大幅度加強了玩家的機體。
忍者風格：高速立體的游擊戰法
如果你覺得武士那一套太過厚重，沒有速度感，那麼全新的「忍者」風格絕對會讓你眼前一亮。雖然前作就可以玩高速忍者流派，但這作為了追求「高速且立體的動作操作」，加入更多的全新體驗。
首先切換成忍者風格後無法使用殘心，也沒有架式切換，這聽起來像是削弱，但實際上換來的是極致的機動性。忍者擁有專屬動作「霞」，攻擊後按下可以迅速跳離目前位置，並留下殘影擾亂敵人。這招沒有無敵幀，但位移極快且不耗精力，非常適合用來繞背。要知道，在忍者風格下，從背後攻擊敵人會造成比武士更高的傷害，光是這點就很值得使用。
此外，忍者的空中機動性非常強。首先《仁王3》終於可以跳了！。而忍者可以在空中進行迴避，甚至透過學會武技後進行「踩踏」跳到敵人身後。這讓戰鬥從平面變成了立體，玩起來甚至有種《惡魔獵人》和《忍者外傳》的既視感。忍者的「忍術」也不再是單純的消耗道具，而是變成了一種需要透過近戰攻擊累積量表的特殊招式。你可以在戰鬥中，不論是切換成武士或是忍者，邊打邊補充忍術，實現近戰與遠程忍術的無縫銜接，打游擊戰非常強勢，尤其是在打 BOSS 時的那種永遠有用不完的招式。
「轉心」：風格切換與大招反制
既然有兩種風格，如何切換就成了關鍵。本作引入了名為「轉心」的系統，可以瞬間在武士與忍者之間切換。這不只是換個造型（順帶一提，武器和防具在兩種風格下是分開專屬裝備的，代表你可以農兩套裝備，因此捏角時也可以捏兩種造型，Team NINJA 真的很愛讓玩家捏雙角色啊），更是連招的核心。
更重要的是，「轉心」還承擔了前作「妖反」的功能。當敵人身上發出紅光使出大招時，使用轉心可以發動大招反擊，能夠大幅削減妖怪敵人的「精力上限」。不過，編輯在遊玩中認為，這代轉心的判定時機比前作的妖反更嚴苛，容錯率較低，需要花時間適應。但也並非是唯一選擇，因為《仁王》系列厲害就在「選擇非常多」，這個不適合你就換一個，你還是可以閃避躲開，或者使用另一種主線會取得，容錯率更高的守護靈技來進行大招反擊。
魂核與守護靈的策略深度
《仁王2》廣受好評的魂核系統也得到了保留與改善。擊敗妖怪獲得的魂核，現在可以選擇裝備在「陰之座」或「陽之座」。陽之座：類似前作的妖怪技，將妖怪召喚出來攻擊，能造成大量傷害或崩解；陰之座：裝在這裡的魂核會轉化為陰陽術道具，像是火球符咒等，且參拜神社後會自動補充。這很大增加了配裝的靈活性。你可以根據 BOSS 的屬性弱點，在陰之座裝備對應的屬性攻擊，而在陽之座裝備強力的輸出手段，這代的召喚非常的強，打不贏就別硬上。
開放地圖與地獄的試煉：探索與誅死的新境界
《仁王3》的另一大賣點，是將舞台改為了「開放地圖」。請注意，製作人特別強調這不是「開放世界」，而是「無縫場景中自由探索與攻略的開放地圖」。實際體驗下來，這更像是一個超巨大的「箱庭」。地圖密度非常高，充滿了各種捷徑、隱藏道路、隱藏獎勵和敵人的據點。光是第一張開放地圖的部分，如果你是喜歡地毯式搜索的老玩家，可能就要花上 40 個小時左右，內容是真的超級豐富。
由於於跳躍機制的加入，地圖的探索變得更加立體。你可以跳上屋頂尋找隱藏的「木靈」或寶箱，也可以利用「守護靈技」來進行「靈脈踏破」（一種特殊移動機制），到達平常無法前往的高處。加上遊戲中沒有動態等級機制，這代表著如果你打不過某個 BOSS，你可以選擇繞路去探索其他區域，去刷裝備、去解鎖支線任務、找 NPC 單挑來學新武技、發現隱藏在秘道的新裝備、獲得武技點數….等。這種「變強」的回饋感非常明顯，探索每一寸土地都能讓你獲得實質的數值提升，不管是武士或忍者的點數（遺髮）還是稀有裝備。
但這裡編輯也要提醒大家，本作的跳躍雖然增加了自由度，但也帶來了新的死法。就像許多動作遊戲的主角一樣，我們的主角也是「溶於水」的體質，跳躍時請務必看清楚落點，摔死或淹死可是家常便飯。更別提還有全新的飛行類敵人，體積小又難纏，有些還會遠距離攻擊，直接在空中把你打下去，某些地方跑圖時真的會崩潰。
「地獄」：令人絕望的高難度區域
隨著故事推進，主線一開始玩家就會先接觸到被稱為「地獄」的特殊區域。這裡是本作「誅死遊戲」體驗的極致體現。在「地獄」中，不只敵人會獲得強化，玩家還會受到「體力侵蝕」的懲罰。也就是說，你受到的傷害會直接扣除你的「體力上限」，一般的仙藥無法回復這部分血量。想要恢復上限，你必須主動進攻，對敵人造成傷害、擊殺敵人，或是使用地藏（地獄版的神社）解鎖的特殊能力，這也被放在地圖探索中。
這種「以血換血、以命搏命」的設計，強迫玩家必須保持高昂的攻擊慾望，不能只是龜縮防守。地獄區域的氣氛營造非常成功，壓迫感拉滿。但編輯必須指出，地獄地圖的視覺設計有時候過真的太「紅」了，強烈的對比色容易讓人視覺疲勞甚至迷路，經常會沒發現角落居然有路可以走，每個地方都太相似啦！
歷史與奇幻的交織
本作的故事背景設定非常宏大，主角為了拯救被妖怪支配的日本，他必須穿越時空，從戰國時代的武田信玄、平安時代的源賴朝，一路打到古代邪馬台國的卑彌呼 ，最後回到幕末。故事劇情發展非常精彩，假如沒看過官方預告或資訊，那每一位登場的角色真的會讓你驚喜感滿滿。
這種跨越時代的敘事，讓 Team NINJA 可以把日本歷史上著名的武將全部拉進來做成 BOSS。能與這些歷史人物（或是妖怪化的他們）交手，對於喜愛日本戰國史的玩家來說絕對是一大享受。
編輯心得總結：難、繁、爽
整體來說，《仁王3》給我的感覺是「集大成」。它吸收了《仁王2》的妖怪技與配裝深度，融入了《臥龍》的化解（格擋）與《浪人崛起》的開放地圖經驗，最終揉合成了這樣一款龐然大物。其實系統還有非常多的改變，像是稱號、技能、木靈/地藏庇佑…等，但大多數都是為了「開放地圖」而去修改，讓玩家可以靠著探索去升級和強化，不影響玩家直接操作，更多的是探索時的回饋感提升，解決了過去玩家戲稱「仁王沒有探索地圖」的問題。
關於操作與難度編輯強烈建議新手使用手把遊玩，鍵盤操作雖然可行，但因為本作的按鍵與派生組合多（切換風格、切換架式、快速鍵、守護靈技、妖怪技...），手把會比較直覺一點。
《仁王》初期的難度主要體現在「精力管理」上。由於還沒學會高階技巧，精力常常打沒兩下就乾了。這時候千萬不要貪刀，打完一套記得殘心，或者切換成忍者風格特性來過渡。等到中後期技能、武技和裝備效果成型，詞條上去後，你就能像《惡魔獵人》或《忍者外傳》一樣，在怪物的頭頂上花式連招，那種成就感是無與倫比的。
至於畫面表現，《仁王3》除了地獄的呈現方式以外，視覺表現上比前作舒服許多，光影效果更加自然，戰鬥時的「光害」特效也收斂了一些，讓玩家更能看清楚敵人的動作。整體來說深不見底的戰鬥系統，這次光武士與忍者雙風格切換，搭配大量武技，可玩性就非常的高。那豐富的探索要素，靠著開放地圖高密度，探索回饋感強，不會感到空洞。
更別提爽快的打擊感，繼承了 Team NINJA 一貫的優秀手感。以及最棒的系統優化，忍術、陰陽術的機制改動，讓戰鬥節奏更緊湊流暢，不需要頻繁回去補充，怎麼用怎麼爽。
結語
《仁王3》絕對不是一款適合所有人的遊戲，但推薦所有人去嘗試。它難、它繁瑣、它需要你花時間去鑽研每一把武器、每一個動作。但如果你是動作遊戲的愛好者，或是《仁王》系列的老玩家，這款遊戲絕對會讓你沉迷數百個小時。它證明了 Team NINJA 在動作遊戲領域的地位，也展示了他們在吸取了多部作品經驗後的進化成果。
如果你已經準備好迎接無數次的落命，並且享受在極限戰鬥中腎上腺素飆升的快感，那麼《仁王3》就是你今年開春絕對不能錯過的必玩之作，適合在春節假期中，好好的來一場爽快的戰鬥。
