《仁王3》開發團隊專訪！回應開放地圖直衝主線：難度非常高，建議先探索

由光榮特庫摩（KOEI TECMO GAMES）旗下王牌團隊 Team NINJA 打造的誅死遊戲續作《仁王3》，終於要在 2 月 6 日正式推出。這次不只是承襲了系列作硬派的戰鬥風格，更野心勃勃的融合了團隊最近幾年在《臥龍：蒼天隕落》與《浪人崛起》中累積的開發經驗。

本作在地圖上迎來巨大的改變。（圖源：仁王3）

在遊戲上市前夕，Yahoo 奇摩遊戲訪問了《仁王3》的核心開發鐵三角，由總製作人安田文彥、製作人柴田剛平以及遊戲總監藤田雅樹聯名回應。他們深入剖析了本作如何透過「開放地圖」與讓玩家窒息的「體力侵蝕」機制，重新定義動作 RPG 的極限。

Q1. 《仁王2》發售至今近 6 年，這段期間 Team NINJA 推出了《臥龍》與《浪人崛起》等遊戲，請問這些作品的開發經驗（如開放世界設計）如何回饋到《仁王3》的開發中？有哪些地方是以前做不到，但現在終於實現的？

A1. 我們從『臥龍』學習到了包含跳躍元素的誅死遊戲關卡設計，從『浪人崛起』則主要學習了開放地圖在技術層面的設計經驗。透過開放地圖系統提升探索自由度，正是過去無法實現的突破。

Q2.過去《仁王》系列的設計能讓團隊精確去控制玩家的挫折和成就感節奏。這次轉向「開放地圖」，團隊在設計上是如何重新定義這種「誅死遊戲」的難度曲線？

A2.如果直接朝目的地前進，除非是非常擅長動作遊戲的玩家，否則難度會非常高。因此，我們假定玩家會先退回去探索其他區域，透過探索獲得強化後再重新挑戰並取得成功。

Q3.「地獄」區域的「體力侵蝕」設計非常大膽，讓威脅不只是可打倒的敵人，還包含了整個環境。這個機制的設計初衷，是為了在動作遊戲中引入一種類似「生存恐怖」的資源管理壓力嗎？

A3.地獄是在和風世界觀中最為恐怖殘酷的領域。導入「體力侵蝕」系統的最大目的，不僅是讓玩家從視覺上感受到這種恐怖與嚴酷，更希望從遊戲系統層面體驗到這種壓迫感。此外，體力侵蝕可以透過攻擊敵人來解除，因此即使處於危險狀態，玩家也能透過更積極的攻略方法克服危機。

Q4.過去作品中，多人連線往往會讓 BOSS 戰變得太簡單（像是仇恨值分散）。在《仁王3》中，團隊是否設計了針對多人模式的特殊 AI 行為模式或機制（像是更頻繁的範圍攻擊、不理會仇恨等），以確保「死誅」的恐懼感不會因人數優勢而降低？

A4.是的。本作中特別設計忍者在背後攻擊方面具有優勢，因此從各個頭目設計階段起，就考慮到會採取改變位置或使用範圍攻擊等對策，避免玩家輕易從背後持續攻擊。

Q5.作為系列的第三部作品，團隊認為《仁王3》在「動作RPG」這個類型的進化史上，應該扮演什麼樣的角色？是集大成者，還是新方向的開拓者？

A5.「仁王」系列延續了過去累積的戰鬥與角色扮演遊戲（RPG）經驗，同時融合了『浪人崛起』的開放地圖設計與『Wo Long』的跳躍動作等多種元素。我們認為本作既是系列的集大成之作，也是全新進化的作品。