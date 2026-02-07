《仁王3》雙平台同步發售策略成功！首日超過7萬人同上破系列作Steam平台紀錄！

由日本遊戲廠商光榮庫特摩旗下的 Team Ninja 團隊打造，自 2017 年系列作首部作品《仁王》發售以來就吸引全球玩家目光，迅速累積許多粉絲的《仁王》系列最新作《仁王3》已於昨（6）天正式發售。而這次與前兩作不同的是，PC 平台的玩家不再需要等待一年之久才能玩到，而是採取了 PS5、PC 雙平台同上戰略。結果在首日的 Steam 玩家同上紀錄中，就已經打破系列紀錄，以超過 7 萬人同上峰值寫下系列史上最佳成績。

(Credit:Team Ninja)

事實證明，這次光榮庫特摩替旗下的動作遊戲《仁王3》採用 PS5、PC 雙平台同上策略是再正確不過的決定，因為根據第三方網站 SteamDB 的統計數據，昨（6）天《仁王3》正式發售後，Steam 同上玩家數峰值就打破系列 8 年以來的 Steam 玩家同上紀錄，有 70,186 人一起重返《仁王》的戰國時代，展開冒險故事。

而在評分網站 Metacritic上，《仁王3》的開盤成績也達到 86 分，就有外媒盛讚，本作是除了《艾爾登法環》開發工作室 FromSoftware 以外，最卓越的動作遊戲作品，並且相比於《仁王2》是一次「質的飛越」。並且，隨著這次同步登上雙平台的成功，或許我們也能期待未來《仁王》系列的續作會繼續維持這樣的發行方式，而不會被獨佔。