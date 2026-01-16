《仁王3》驚喜確認1月29日試玩版上線！存檔可接正式版繼續玩

日本遊戲廠商光榮庫特摩旗下的戰國動作遊戲《仁王》系列一直以來都受到了許多玩家們的歡迎，紛紛沉溺於困難，但又總能給人超多成就感的遊戲世界之中。轉眼間，距離上一部系列作《仁王2》2020 年發售也已經 6 年過去了，也讓全球玩家們在這段時間中都不斷期待著《仁王3》的到來。而昨（15）天《仁王3》官方驚喜宣布，原定於 2 月 6 日正式推出的《仁王3》在上市前夕還會搶先推出遊戲試玩版，而且試玩版的進度也能直接繼承到正式版中！

(Credit:Team NINJA)

廣告 廣告

光榮庫特摩旗下的開發團隊 Team NINJA 一直以來都以擅長推出動作遊戲而聞名，收穫了許多好口碑。自 2017 年起推出的《仁王》系列也帶來了另外一種面貌的戰國時代與獨特的「殘心」機制，讓玩家們留下了非常深刻的印象。2020 年推出的《仁王2》中也引入了新的「魂核」機制，讓玩家們能夠化身妖怪，擊敗強敵，縱橫戰國時代。

而現在時隔 6 年後，昨（15）天 Team NINJA 驚喜宣布，在系列最新作《仁王3》原定的發售日 2 月 6 號之前，將會搶先在 1 月 29 日推出試玩版同步登上 PS5 與 Steam 平台，同時也確認試玩版的所有進度都能直接繼承到 2 月 6 日發售的正式版遊戲中，就等於直接提前一個禮拜讓玩家們可以搶先玩到這款睽違 6 年的《仁王》系列最新作！