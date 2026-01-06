《他們要殺你》女傭誤入邪教飯店大開殺！血漿狂噴預告曝光

恐怖喜劇電影《他們要殺你》由《牠》名導安迪馬希提（Andy Muschietti）監製，描述薩琪畢茲（Zazie Beetz）飾演的年輕女子剛入職威吉大樓的女傭，沒想到這個地方遭惡魔邪教操控，她必須熬過一晚，逃過神秘扭曲的死亡陷阱巢穴，否則就會成為下一個祭品。

預告中，可見斷腳、斷頭樣樣來，結合瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案、殘暴虐殺等多重元素，各種死法千奇百怪，血漿狂噴、腦洞大開，尺度直逼肉體極限。

《他們要殺你》湯姆費爾頓再度耍狠使壞。（圖／翻攝自預告）

卡司除了《死侍2》薩琪畢茲，還有以《哈利波特》中的「跩哥馬份」為人所知的湯姆費爾頓（Tom Felton）、《人生切割術》派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）、《天黑請斃命》麥哈拉哈羅德（Myha'la Herrold）、《旺卡》派特森約瑟夫（Paterson Joseph）、《不羈夜》海瑟葛拉罕（Heather Graham）等人。

《他們要殺你》由俄羅斯導演基里爾索科洛夫（Kirill Sokolov）執導，他過去的作品包括《Why Don’t You Just Die!》、《No Looking Back》等，大多融合恐怖和喜劇元素。《他們要殺你》將於3月27日在北美上映，台灣也將在3月登上大銀幕。

《他們要殺你》派翠西亞艾奎特片中要完成獻祭儀式。（圖／翻攝自預告）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導