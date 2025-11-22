《仙劍奇俠傳》十里坡劍神20週年！練到71等才發現要搭船...成為玩家一代傳奇
在漫長的人生道路之中，許多時候我們總會碰上一款屬於自己的經典遊戲，然後一頭栽入其中，希望能在遊戲世界中大展拳腳，成為一方大俠與傳奇。而在距今 30 年前，1995 年武俠遊戲《仙劍奇俠傳》發售時，也吸引了許多有著武俠夢的玩家進入遊戲中成為李逍遙，將從自己生活的漁村出發，與靈兒一起闖蕩江湖。不過，那時卻有一位玩家在那個遊戲攻略並不發達的年代並不知道必須上船，因此在同一張地圖練到了 71 等才驚覺不對，在距今剛好 20 年前將這段離奇經歷分享出來之後，也在江湖上獲得了「十里坡劍神」的尊稱。
如果是台灣網路論壇 PTT 的資深使用者，對於 PTT 中一位被尊稱為「十里坡劍神」的網友肯定很有印象。事實上這位網友的 PTT ID 是「bill7437」，他在 20 年前的昨（21）天於 PTT 的笨版上分享了一段離奇經歷。bill7437 就與大家分享，小時候玩的《仙劍奇俠傳》一代是他接觸的第一款 rpg 遊戲，那時也還沒想過遊戲劇情是有所進展的，以為遊戲的故事在漁村結束後就快結束了。
於是，他在每次打開遊戲時就在《仙劍奇俠傳》主角李逍遙老家旁邊的十里坡打怪練功，而雖然感到越來越無聊，但隨著升級學到的招式越來越多，也讓他有了更多練等的期待。而後，這位網友在花費半年時間，練到 71 等之後才終於發現，應該要上船前往蘇州，讓遊戲情節繼續推進下去，也讓他笑喊：「遊戲真的是需要攻略的...」
事實上，「劍神」就是李逍遙在《仙劍奇俠傳》中 34 級時能學到的最後一個招式，因此 bill7437 練到 71 等才闖蕩天下時明顯已經輸出比 34 級的劍神時還高了，因此那時也被許多網友尊稱「十里坡劍神！」。時間過得很快，轉眼間已經 20 年過去了，去年 bill7437 也有再度上 PTT 分享，說自己現在已經是三個孩子的爸爸了，並且也成為創業家，拿到經濟部的中小企業創新研究獎項肯定。
而隨著時代的進步，現在的各種遊戲攻略垂手可得，或許也不會再有「十里坡劍神」這樣的好笑誤會出現了，只是，或許讓網友與玩家們印象最深刻的會是，二十年前有位玩家靠著對遊戲的熱愛與純粹，在離家不遠的十里坡上，每天不斷提劍去找怪物麻煩，最後真的成就「劍神」的那股純粹熱情。
