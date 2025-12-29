《仙劍奇俠傳四》重製版正式預告公開！回合制戰鬥畫面像《33號遠征隊》引熱議
由 UP Software 研發、方塊遊戲發行的經典 RPG《仙劍奇俠傳四》重製版今（29）日公開正式預告「天道無常」，其中展示了遊戲的實機過場與戰鬥畫面，目前尚未公開確切發售日，僅公布會登陸 PC 與主機平台。
《仙劍奇俠傳四》重製版預告以「天道無常」為名，畫面帶出雲天河、韓菱紗、柳夢璃等角色登場，以及重製後的場景與鏡頭呈現。官方也同步公布主要角色中文配音陣容：雲天河由谷江山配音、韓菱紗為劉校妤、柳夢璃為杜晴晴、慕容紫英為金弦、玄霄為桑毓澤、夙瑤為若瑾、嬋幽為小米。
這次的《仙劍奇俠傳四》重製版由 Unreal Engine 5（UE5）打造，官方以「在原作基礎上以最新技術完全重製」作為核心方向，戰鬥仍然採用回合制進行，不過從影片來看，戰鬥的介面與運鏡設計被不少粉絲留言相當具有今年年度最佳遊戲《光與影：33號遠征隊》的風格，意外成為 Bilibili 留言的熱議焦點。
《仙劍奇俠傳四》原版最初於 2007 年 8 月 1 日 推出，故事從住在黃山青鸞峰、從未下山的少年雲天河開始，他在山中偶遇闖入父母墓室的少女韓菱紗，兩人誤闖墓室引發異變後，雲天河為追查父母身世並求仙問道而下山，途中結識壽陽柳家千金柳夢璃與崑崙瓊華派弟子慕容紫英，四人踏上尋仙之旅，並逐步牽扯出瓊華派十九年前的恩怨與一樁被歲月掩埋的舊事，最終在命運、情感與抉擇交錯下走向一場難以回頭的結局。
