《仙劍奇俠傳四》重製版終於要來了！12/29公開首支實機預告

經典國產 RPG《仙劍奇俠傳四》重製版迎來重要進展！官方昨（25）日正式宣佈將於 12 月 29 日上午 11 點，在Bilibili「游先看」頻道獨家首播實機預告片。這款由中國 UP Software 研發、方塊遊戲發行的作品，自去年 12 月 18 日公開首支前導 PV 以來便備受玩家關注，如今終於即將揭曉採用次世代技術重製後的樣貌。

官方宣布將於 12 月 29 日公布實機預告（圖源：仙劍奇俠傳四 重製版）

《仙劍奇俠傳四》重製版遊戲採用 Unreal Engine 5 引擎開發，在忠實保留原作精髓的基礎上，運用最新技術進行全面重製，帶來更精緻的畫面表現與更流暢的操作體驗。發行平台預計涵蓋 PC 以及主機，具體細節將在後續逐步公開。

開發團隊 UP Software 團隊表示，他們始終秉持故事驅動型RPG的核心理念，致力於探索經典與現代技術的完美融合。目前唯一的目標便是「用次世代的技術與理念，還原這款經典在新時代的樣貌」。官方同時代表團隊衷心感謝玩家多年來的支持、批評與指教，並承諾將持續優化作品，力求不負大家的期待。

《仙劍奇俠傳四》原版於 2007 年 8 月 1 日上市，是仙劍系列的第四部正傳作品，以雲天河、韓菱紗、柳夢璃、慕容紫英等角色展開的感人故事而聞名。遊戲採用回合制戰鬥與探索玩法，玩家跟隨主角們踏上尋找身世真相並守護蒼生的冒險旅程。其深刻的情感描寫、鮮明的人物塑造以及帶有濃厚悲劇色彩的劇情，讓它被譽為仙劍系列中最具文藝氣質的一部，至今仍是無數玩家心中的永恆經典。