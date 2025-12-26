《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》冬季特賣限時85折！體驗壓迫又絕望的極致驚悚

由大宇資訊研發，改編自Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》的第一人稱恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，於Steam冬季特賣特別釋出伊藤潤二獨家影片並祭出85折限時優惠，故事結合伊藤潤二獨特的詭異畫風及心理驚悚元素，將帶領玩家踏入一場由恐懼、混亂與執念交織而成的噩夢迷宮，親身體驗伊藤潤二的恐怖世界。

Steam冬季特賣《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》祭出85折優惠（來源：大宇資訊官方提供）

恐怖漫畫大師-伊藤潤二 獨家影片公開

伊藤潤二在全球恐怖漫畫領域中享有無可撼動的地位，以獨特筆觸與深層心理驚悚風格聞名於世，擅長從日常細節中編織出難以言喻的恐懼，透過詭譎氛圍與異常感一步步逼近人心深處。此次伊藤大師更將親自現身影片，分享《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》的遊戲體驗與核心亮點，包含以第一人稱視角重新詮釋多部經典異象，包括〈人頭氣球〉、〈閣樓的長髮〉等知名篇章，讓玩家近距離感受伊藤作品中獨有的壓迫感、未知感，以及那股「緩慢侵蝕的絕望」。

遊戲中，玩家化身為一名失去記憶的大學生，因不明原因受困神秘洋樓，只能憑藉一支殘破的手機與零碎的記憶作為線索。洋樓內佈滿詭異雕像，一不小心更會觸發暗藏的機關，危機四伏。玩家與兩位夥伴並肩前行，在信任與猜忌交錯間一一破解隱藏的謎題。隨著劇情推進，人頭氣球、瘋狂蔓延的黑髮等離奇異象不斷浮現，恐懼壟罩整座洋房，甚至逐漸侵蝕角色身心，玩家必須透過線索與記憶拼湊，揭開洋樓背後真相，直面無法逃脫的恐怖輪迴。

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》遊戲場景（來源：大宇資訊官方提供）

持續傾聽玩家回饋 遊戲體驗全面優化

開發團隊表示，自遊戲上市後已收到大量玩家與伊藤潤二粉絲的意見反饋，並陸續推出多項內容更新與體驗優化。本次調整包含角色體力設定、場景圖示強化、隨身地圖資訊優化等改善方向，希望能讓玩家在探索洋樓、解決謎題與面對潛伏危機的過程中操作更順暢，同時保留原作擅長的心理壓迫與恐懼節奏，讓整體體驗更加沉浸。

Steam 冬季特賣限時開跑

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》現正於 Steam 冬季特賣期間推出 85 折限時優惠，同時公開伊藤潤二獨家影片。想挑戰經典恐懼、踏入無法逃離的詭異輪迴、親身感受伊藤潤二筆下的不可名狀之恐怖，現在正是最佳時機。

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》遊戲中場景（來源：大宇資訊官方提供）

