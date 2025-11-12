《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》正式上市限時9折！體驗「無處可逃」極致驚悚

大宇資訊宣布，改編自 Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》的第一人稱恐怖新作 《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，已於11月12日正式在Steam全球上市，並於上市期間祭出9折優惠。遊戲展現恐怖意象，讓玩家沉浸在原汁原味的伊藤式恐怖中，體驗「無處可逃」的極致驚悚。

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》於Steam平台正式上市（來源：大宇資訊官方提供）

迎接上市，同步公開最新遊戲預告片，影片中可見昏暗壓迫的洋樓場景、錯綜複雜的房間結構，以及多位經典角色分分現身。屋內閃爍的燈光、天空飛行的詭譎人頭氣球到閣樓的長髮，搭配音效與燈光渲染，步步進逼，陷入窒息的沉浸式恐怖氛圍。

象徵「人頭氣球」的經典場景再現，詭譎氛圍籠罩整座洋樓（來源：大宇資訊官方提供）

遊戲中，玩家化身失去記憶的大學生「高橋陽太」，因不明原因受困於詭異的洋樓。僅剩一支破損的手機作為線索，隨著探索推進，將逐步拼湊出真相。危機四伏的環境中，不僅潛藏著機關陷阱與怪異雕像，還有「無頭雕刻」、「富江」等經典角色相繼登場，恐懼逐漸吞噬理智，最終玩家必須直面無法逃脫的輪迴。

玩家將在詭異的洋樓中探詢真相，並面臨潛藏於黑暗中的恐懼（來源：大宇資訊官方提供）

開發團隊分享，這次特別在遊戲中設計了多條分歧點，玩家可自行選擇不同的路線與結局，探索伊藤式恐怖的多樣可能。於製作過程中，開發團隊針對遊戲的畫面場景細膩度、角色呈現方式進行了多次討論與打磨，確保每一處細節都能忠實傳遞出原作的獨特氛圍。遊戲中的每一個恐怖異象，都希望能讓玩家在探索時感受到「既熟悉又陌生」的強烈不安感。

恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》中設有多種詭異謎題，等待玩家親自破解（來源：大宇資訊官方提供）

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》全球上市，再次展現大宇資訊在恐怖遊戲製作上的敘事功力，以及場景營造的美學語言。本作以第一人稱視角搭配專業演員動作捕捉、原創音樂與聲效設計，營造壓迫卻真實的沉浸氛圍，強化玩家的臨場感。上市期間推出限時9折優惠，誠摯邀請玩家一同進入這場毛骨悚然的詭異冒險。

