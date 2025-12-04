《伊蘇X -諾曼榮光-》PS5繁中版2月26日發售，實體版限定特典曝光！

雲豹娛樂股份有限公司今日宣布，由NIHON FALCOM CORPORATION 開發的動作RPG《伊蘇X -北境歷險-》追加了全新劇情故事與冒險舞台，還有其他多種新要素，全面豪華升級的《伊蘇X -諾曼榮光-》（支援平台︓PlayStation5）繁體中文版（含簡體中文、韓文）決定於2026年2月26日（四）發售。

《伊蘇 X -諾曼榮光-》簡介

「懷抱驕傲（Proud），邁向全新的冒險舞台︕︕」

位於奧貝利亞灣北部的巨大島嶼「愛蘭德島」。在與被稱為「古里格」的不死亡靈交戰之際，紅髮冒險家亞特魯與海盜公主卡嘉在這片人跡罕至之地目睹了數不清的遺跡。這座島上，究竟發生了什麼事……︖

與另一位瑪那使用者的邂逅，將引領亞特魯踏上未知的冒險旅程――

除了亞特魯與卡嘉攻防合一，爽快連動的「交叉動作」外，還增加了新的「瑪那動作」、廣闊的愛蘭德島原野＆探索區域︕並新增了頭目、瑪那滑行競賽，以及與強敵交鋒的鬥技場戰鬥等，鑽研要素亦更加豐富︕

PlayStation5 版將充分發揮硬體性能，支援 4K 解析度＆120fps 流暢操作︕為玩家帶來比以往更加舒適的遊玩環境。

※圖片為開發中的日文版遊戲畫面。

實體版首批特典「伊蘇 X -諾曼榮光- 追加樂曲全集《復刻盤》」

完整收錄《伊蘇 X -諾曼榮光-》新增的原野、迷宮、事件等所有配樂︕

此為原創設計的特製音樂 CD，是實體版限定的特典。

※「伊蘇 X -諾曼榮光- 追加樂曲全集《復刻盤》」CD 原聲帶沒有另行單獨販售的計畫。 敬請諒解。

《伊蘇 X -北境歷險-》簡介

《伊蘇 X -北境歷險-》是動作 RPG「伊蘇」系列紀念誕生 35 週年，於 2023 年發售的最新正統續作。

在古代王國伊蘇歷經一段冒險的年輕冒險家亞特魯‧克里斯汀，以及被稱為「海盜公主」，讓人深感畏懼的諾曼（海洋民族）少女卡嘉‧巴爾塔。兩人的邂逅，為以北方海域「奧貝利亞灣」為舞台的壯闊物語揭開了序幕。

結合了可隨戰況切換操作亞特魯或卡嘉，速度感十足的「單人模式」，以及可同時操作兩人，展現攻防合一的「搭檔模式」，這兩套系統的「交叉動作」，加上能大幅提升在野外與迷宮中探索自由度的特殊能力「瑪那動作」系統。還有駕駛帆船「桑德拉斯號」探索遼闊海域等獨特要素。

在追求系列作品一貫特色──「冒險樂趣」上，不僅獲得系列粉絲的熱烈支持，也受到許多新手玩家關注與喜愛。

