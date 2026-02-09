《來自深淵》新劇場版定檔！首部曲「覺醒的神秘」2026秋季日本上映

改編自土筆章人所創作的知名漫畫作品《來自深淵》，官方全新的劇場版系列計畫，首部曲名為《來自深淵 覺醒的神秘》（暫譯，メイドインアビス 目覚める神秘），不久前正式確認將於 2026 年秋季在日本上映，即將在大銀幕上展開全新的篇章。

劇場版將在 2026 年秋季上映。（圖源：アニメ「メイドインアビス」公式）

官方同步釋出了首波特報影片和故事大綱。本作的世界觀建立在一個名為「阿比斯」的巨大深坑，內部棲息著各式奇妙的生物，並沉睡著現今科技無法重現的珍貴遺物。許多被深淵魔力吸引的冒險者被稱為「探窟家」，故事便圍繞著夢想成為像母親一樣偉大探窟家的孤兒院少女莉可，以及她在探索過程中拾獲的機器人少年雷格所展開。

《來自深淵 覺醒的神秘》被明確標示為「劇場版系列第 1 部」，是延續電視動畫版第二季的劇情，代表後續將有更宏大的敘事規劃。目前特報影像並沒有公開太多新畫面，不過品質方面仍然由先前的 Kinema Citrus 負責製作，詳細的內容和具體的上映日期，仍有待官方後續釋出。