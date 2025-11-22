《信號》原型懸案破案！韓國新亭洞連續殺人案「 凶手已身亡」

韓劇《信號》2016年播出，即便已經過去快10年，仍是觀眾心中的經典，劇中多起命案改編自韓國真實案件，而就在21日，劇中「紅院洞連續殺人案」的案件原型「新亭洞連續殺人案」宣布破案，不過凶手已於2015年7月過世。

《信號》改編懸案韓國新亭洞連續殺人案，確定凶手已身亡（圖／翻攝自韓網）

新亭洞連續殺人案於2005年6月、11月發生，兩名被害女性被以相似手法殺害，警方調查超過23萬人，然而案件多年來一直懸而未決，2016年重啟調查，後又在2020年重新鑑定證物，確定兩案為同一人所為。

就在案件滿20年之際，根據韓國媒體報導，新亭洞連續殺人案宣布偵破，嫌犯為當年就職於新亭洞某大樓的管理員A某，具有犯罪前科，曾於2006年因為性侵案件入監服刑。

然而，A某已於2015年身亡並火化，在確認嫌犯身份的這段期間，警方走訪40多家醫療機構，終於找到有一家仍保留A某檢體，比對結果與犯罪現場DNA一致，懸案宣告破案。

凶嫌已過世，因此案件以無公訴權結案，警方表示，將來也會抱持著決心，徹查長期懸案的真相，同時對長期以來信任、耐心等待的遺屬們，致上最深切的哀悼和慰問。

《信號》播出後，最廣為人知的莫過於華城連環殺人案，該案調查了整整33年，終於確認凶手是1994年後，就一直在獄中服刑的李春在。此次確定新亭洞連續殺人案凶嫌，《信號》全劇改編的真實犯罪案件，都已破案。

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢

※ 警政署 24 小時報案專線： 110

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導