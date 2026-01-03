《信號》第一季抄襲港劇《隔世追凶》？《黑洞頻率》才是始祖 「兩男一女」感情線巧妙安排

韓劇《信號》真是流年不利，先是已經拍好的第二季被主演趙震雄醜聞耽誤，不知何時才能播出，如今又傳出第一季劇本抄襲港劇《隔世追凶》，瞬間登上韓網論壇熱門話題，甚至有韓國網友覺得太丟臉，要求下架《信號》！

仔細分析《信號》和《隔世追凶》的確有許多相似之處，但也有網友認為，兩部劇其實都抄襲好萊塢電影《黑洞頻率》，所以誰也別嫌棄誰，但到底這三部作品有多像？導致大家議論紛紛。

三部作品劇情說分明

2000年上映《黑洞頻率》劇情：

講述1999年的警察「約翰」（吉姆卡維佐 飾），因為消防員父親「法蘭」（丹尼斯奎德 飾）在他6歲時救火去世，一直有心理陰影，好幾次夢見自己想要去阻止那場悲劇。

廣告 廣告

某天，約翰意外發現父親用過的老式無線電對講機，居然可以收到一名男子的對話，這名男子正是1969年、尚未去世的年輕父親，兩人透過對講機讓法蘭免於死去，卻因為「蝴蝶效應」害約翰的母親被殺人魔謀殺。

之後這對父子繼續透過對講機，找到殺人魔、解救母親，更讓法蘭活到1999年與兒子重逢，徹底改變了每一個人的命運。

2004年播出港劇《隔世追凶》劇情：

講述警察「何天光」（郭晉安 飾）是透過神奇的行動電話，聯絡到20年前失蹤的警察爸爸「何大河」（許紹雄 飾），父子兩人在兩個時代，分別收集證據查案，破了許多大案。

跟電影不一樣的是，解救母親的角色換成解救兒子的女友、推理小說家「高珊」（陳慧珊 飾），二十年前因為車禍造成終身殘疾，何天光也想透過對講機讓女友改變命運，於是在二十年前老爸的幫助下，讓高珊免於車禍失去雙腳的命運。

可是這次的蝴蝶效應卻是，高珊偏離人生軌跡，長大後走上犯罪之路，後來是在何天光的幫助下，服刑後改過自新。至於何氏父子也在二十年後再度重逢。

2016年播出韓劇《信號》劇情：

講述罪犯側寫師「朴海英」（李帝勳 飾），透過偶然拾獲的一支老式對講機，聯繫上15年前一位重案組刑警「李材韓」（趙震雄 飾），兩人橫跨古今交換線索、攜手調查被警方忽略的許多件長年懸案。

不同於港劇的是，《信號》的感情線又回到父母年代，轉換成警察同事「車秀賢」（金憓秀 飾）愛慕李材韓，後來和朴海英一起解救被害死的李材韓，儘管他倖存下來了，卻因為改變歷史一直處於失蹤狀態。

《黑洞頻率》（左）才是《信號》和《隔世追凶》的始祖。（劇照）

《信號》《隔世》同樣破解各種社會案件

看完三部作品劇情會發現，港劇《隔世追凶》模仿的是《黑洞頻率》，《信號》則更多模仿《隔世追凶》套路，論相似度，《信號》的確比較像《隔世追凶》。

然而總歸而言，《隔世追凶》和《信號》的始祖都是《黑洞頻率》，均以老式對講機的「跨時空通話」概念出發，只不過《黑洞頻率》僅專注於男主角自己父母發生的案件，但《信號》則是循《隔世追凶》的模式，破解各種不同社會案件。

難怪網友會說《信號》抄襲《隔世追凶》，唯一不同的是，《信號》是以韓國真實重大案件為原型，並不是直接抄香港案件，嚴格來說是設定一樣，但劇情不太一樣。

因此有網友認為，觀眾喜歡看《信號》編劇如何透過兩個時代，破解那些懸而未決的重大案件，光是編寫這個過程就跟港劇很不一樣了，說抄襲太沉重。

《隔世追凶》和《信號》男主辦案期間，都曾被長官陷害遭逮捕。（劇照）

「兩男一女」感情線都留下遺憾

此外，《信號》延續《隔世追凶》「兩男一女」的結構，也是大家最質疑的地方。

比如《隔世追凶》男主雖然改變了過去，讓女友雙腳康復，卻因為蝴蝶效應導致女友的命運變得更糟甚至因過服刑，而且男主角的父母最終並沒有見面相認。

至於《信號》則是，「朴海英」（李帝勳 飾）即便改變過去，也沒能救下同母異父的哥哥，讓哥哥依舊被冤枉、牽扯進女高中生集體性暴力事件後死於家中；而且「車秀賢」（金憓秀 飾）最後同樣沒能和前輩李材韓見上一面，徒留遺憾。

還有《隔世追凶》男主角當警察後，因其父當年未能抓獲真凶並失蹤而蒙羞；《信號》「朴海英」因曾目擊殺害初戀的真凶，證詞卻未被警方採信而造成缺憾。

兩者在主角感情線的敘事結構的確相似，但硬要說是「複製上」，好像又不太對，論有沒有抄襲見仁見智。

《隔世追凶》和《信號》的女主設定和結局，其實不太一樣。（劇照）

坐等《信號2》上演見真章

倒是《信號》第一季中，員警「李材韓」（趙震雄 飾）本以為自己未來仍然活著，現代刑警「朴海英」卻難以啟齒，告知對方其實早已離世，這跟《黑洞頻率》劇情「爸爸已死起初不敢說」比較雷同。

所以只能說《信號》的編劇，是巧妙融合了《隔世追凶》和《黑洞頻率》的優點，儘管這在其他戲劇上也有類似狀況，但以韓網論壇的標準，《信號》已經不算是原創、更像翻拍，尤其許多觀眾都把該劇當成人生劇來看，的確會非常失望。

可是大家也不要忘了，《信號》編劇金銀姬還寫出過《屍戰朝鮮》系列、法醫調查劇《Sign》、青瓦台總統失蹤案《Three Days》，等等叫好又叫座的戲劇，或許不用一竿子打翻一船人，坐等《信號2》見證金銀姬的真正實力。

《信號2》何時重見天日仍是未知數。（劇照）

更多影劇娛樂相關：

影／《玩什麼好呢》劉在錫畫像全網熱議 鄭埻夏倒著畫10分鐘感動全網

《單身即地獄5》預告尺度再升級！禁忌畫面引熱議 網瘋傳《伊甸園2》伊健回歸

玄彬3歲兒子顏值被認證！「撕漫男」萌翻 想當演員先過爸爸這關