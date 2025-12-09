《信號》趙震雄「前科累累」退演藝圈！D社再爆毆打演員同行 網傳丁海寅也是受害者
2025年的韓國演藝圈是怎麼了？年初一個金秀賢、年底一個趙震雄，都是毀滅性的爭議事件，令大家震驚不已，特別是D社近日曝光趙震雄曾有搶劫、盜竊、性暴力等紀錄在案的罪刑時，更是讓《信號》的劇迷心碎，因為他在裏頭可是正義警察呀！
尤其《信號》的主旨是「追訴期永遠不會消失」，警惕所有人不要心存僥倖，如今趙震雄竟就是活生生的案例，令觀眾不勝唏噓，更恐怖的是，D社後來又追加曝光新的受害者，可能包括演員丁海寅，處處顯示趙震雄進入演藝圈後依舊惡行不減。
高二犯罪的法院紀錄和新聞報導
D社報導稱，現年49歲的趙震雄本名是「趙元俊」，藝名「趙震雄」則是他父親的名字，而且他在維基登錄的生日3月3日，也不是真實出生日，實際應該是4月6日。
詭異的是，網路上有關他在首爾唸高中的記錄，全都遭刪除找不到，只被以他是土生土長釜山人掩蓋過去，但趙震雄究竟想隱瞞什麼，需要如此改頭換面呢？D社近來終於找到原因，原來他是要隱藏自己未成年時的法院犯罪紀錄！
報導指出趙震雄從小就是混幫派的，10幾歲開始便犯案累累，高中時期更因為重大犯罪，遭處分進入「少年院」（類似感化院），除了法院紀錄在案的文件之外，以下一篇1994年、他高二時期的新聞報導，同時也佐證其強盜、性暴力的事實，只是未成年沒判刑。
韓國《中央日報》標題：「毫無負罪感的高中生」，內容大致如下：
1994年1月26日上午，在首爾方背洞警署保護室，有三名高中生不僅沒有悔改，反而一副倒霉被抓的模樣，泰然自若地坐在一起。
他們是首爾城南S高中二年級的同班同學，在鄰近聖誕節的前後，用偷來的高級轎車無照駕駛，誘惑勾引同齡少女或者姐姐輩的女生，三人從1993年11月到1994年1月，先後四次以送回家為由，將女性拉上車帶到城南，輪流對這些女生進行性暴力，並且搶走了價值100多萬韓元的錢財物品。
特別是1月24日，他們引誘大學生金某（22歲）等二人到城南，在滿足獸欲後，因為女方沒錢，便將其中一人扣為人質，接著隨同金某到其位於首爾舍堂洞的住家，搶走60萬韓元。25日晚，三人在尋找另一個目標時，因停車入睡被警方抓獲，才阻止了他們繼續犯罪。
某位警察最後更表示：「我真沒想到，連高中生都能這麼可怕……」臉色陰沉地看完調查記錄，準備申請逮捕令，逮捕這些比他兒子年紀還小的罪犯。
有網友更查到1994年的法院刑事審判紀錄，上面清楚記載著這三位高中生：金00、趙00、石00，罪名都是《特定犯罪加重處罰等相關法律》違反（搶劫性侵），幾乎是鐵證如山。
D社更進一步指出，趙震雄在高三時，有半年的時間是在少年院中度過。至於他1996年考進釜山的「慶星大學戲劇電影系」，刻意選擇位於釜山的私立大學，也是為了抹去高中時期在首爾犯下的重罪，而做出的抉擇。
韓網熱議丁海寅遭他暴力相向
其實D社在採訪的過程中，又知道了趙震雄更多犯罪事實，他不僅在成年後的無名演員活動期，依舊進出警察局，甚至出名後仍多次毆打同行人士，包括導演和演員。
趙震雄大學畢業後，以演員身分開始劇團生活，2003年他在酒席上嚴重毆打劇團成員，並因涉嫌施暴被處以罰款，此外在2004年以電影《馬粥街殘酷史》出道後，他又因酒駕事件遭吊銷執照，但由於藝名「趙震雄」和本名「趙元俊」不同，員警們不知道他是演員。
D社繼續爆料，演員A某在201X年尚為新人的時候，曾因電影聚會跟趙震雄一起去唱歌，現場他指定A某唱某一首歌，但A某不會，結果趙震雄把冰桶直接朝A某的臉上砸過去，說：「前輩讓你唱歌居然敢無視？」
要不是同樣在場的導演和其他演員、工作人員阻止，後果不堪設想，但也造成A某一輩子的陰影。消息一曝光，韓網熱議A某就是跟趙震雄合作2014年拍攝、2015年上映電影《愛的禮讚》的丁海寅，因為這件事早就在業內傳開！
甚至不只A某，還有演員B某和C某，以及經紀人D某和E某，全都向D社爆料：在喝酒場合被趙震雄打耳光，或者被他用腳狠踹。
另有演員F某透露，趙震雄也在電影拍攝現場毆打了一起拍戲的他，F某原本非常生氣表示「我拍不下去了」準備回家，之後趙震雄才心不甘情不願對他說「對不起」。此外，紀錄片導演許哲也在臉書爆料，自己2014年曾被趙震雄毫無理由毆打，但對方竟以「不記得」為由一直沒有道歉。
D社報導，第一次收到趙震雄「暴力相向業內人士」的爆料是2017年，此時他因為《信號》正當紅，那時D社有問過經紀公司代表，但對方否認沒有這種事，無論如何，這家公司和趙震雄的確隱瞞了過去的事實，繼續再活動了8年。
宣布「退出演藝圈」平息爭議
就在爆料一樁接一樁之際，趙震雄迅速透過經紀公司解釋：「雖然未成年時期存在一些錯誤，但性暴力不是事實。」似乎只想承認盜竊、酒駕，卻全面否認性暴力。
經紀公司進一步表示：「演員趙震雄未成年時期有過錯誤的行為，但這是以部分確認的事實為基礎，在30多年之後很難完全掌握事情的原委，相關的法律程序也已經結束，所以存在一定的局限性。即使成年後，也有因判斷不足而擔心的瞬間，演員本人對此感到非常沉重，正在深刻反省，真心向因趙震雄過去的錯誤而受到傷害的所有人道歉。」
此外，對於趙震雄使用父親的名字當藝名，經紀公司則表示：「趙震雄使用父親的名字當藝名，並不是爲了掩蓋過去，而是他想要成為更好的人，希望大家能理解他的真心。」
但以上這種避重就輕的回應，絲毫無法平息輿論，隨即趙震雄便在12月6日宣布退出演藝圈！
他發聲明表示：「首先對於因為我過去不光彩的事，而讓所有信任我、支持我的人感到失望，向大家致歉。我會虛心接受所有指責，從今天開始中斷一切活動，為自己的演員生涯畫上句號，我認為這是對於過去的錯誤，應該負起的責任和道理。」
「今後，我將作為一個普通人，盡最大努力反省，讓自己重新站穩腳跟。再次由衷地向大家道歉，感謝所有曾經愛我、尊敬我的人，對不起！」
然而仍有不少網友對於趙震雄輕描淡寫、以前犯下的滔天罪孽，非常不以為然，甚至認為已經快50歲的他，即使宣布退出演藝圈，也只是剛好退休而已，該賺的錢早就賺夠了。
為何現在才被爆料出來？
大家覺得詭異的是，趙震雄都已經出道21年了，為何直到如今才被爆出前科累累呢？D社表示，主要是因為趙震雄在8月15日韓國光復節，發表了一段盪氣迴腸的愛國演講，受害者看到後心有不甘，於是開始舉報。
據報導，趙震雄獲邀參加光復節80週年的紀念儀式，作為代表在現場宣讀誓詞：「我在驕傲的太極旗前，宣誓效忠自由正義大韓民國的無限榮光。」
這段誓言碰觸了受害者的傷口，據報者表示：「他是欺負折磨弱者的加害者和犯罪者，但卻在《信號》扮演員警角色，還被包裝成正義的樣子，甚至在光復節獲得了『獨立鬥士』的形象，這對我們受害者情何以堪？即使是從現在開始，也希望他能反省一下自己的過去。」
有網友認為，讓受害者站出來揭發加害者惡行，其實需要很大的勇氣，或許光復節真是一個很大的刺激，導致其願意出面舉報。但更多網友卻認為時機太過巧合，偏偏等到《信號2》今年8月殺青之後，舉報者才現身，針對性極強，難道是對製作公司不滿？又或者背後藏有更大的原因？
依照韓國以往「慣例」，通常為了壓下很大的政治風暴，就會有娛樂圈的大料被爆出來，因此網友議論紛紛，同時間韓國爆發的最大新聞是，HYBE董事會主席房時爀名下約1568億韓元的HYBE股份，因涉欺詐交易案，遭法院暫時凍結，再加上D社與HYBE關係匪淺……
但不管背後實際用意為何，能讓趙震雄的種種惡行暴露出來，仍是值得慶幸的一件事。
《信號2》不堪損失或將強行播出
然而如今受害最慘的應該是《信號2》的電視台和製作公司，因為該劇是《信號》第一季播出十週年、以及tvN開台二十週年的最大慶典作品，好不容易在今年8月結束拍攝，計畫2026年6月6日播出，孰料卻發生男主角重大犯罪醜聞。
據報導，讓《信號2》全面取消播出，幾乎是不可能的選項，因為無法重新拍攝，後製剪輯也正在進行，數百億韓元的投資太大、成本太高，如今寧可強行播出，也不會不放送。
尤其趙震雄飾演的是，引領第二季敘事的核心人物「李材韓」一角，戲分非常多，不可能通過部分剪輯來解決，現階段更不可能把戲分全部刪除，而且要重新調整金憓秀、李帝勳等大咖演員的行程，也是不可能的任務。
所以目前有按照原計劃播放、推遲播放、或單獨由OTT平台公開等三種方案，但無論做出什麼選擇，都會給製作公司、電視台、廣告商等帶來巨大的損失。
有報導指出，趙震雄迅速退隱，除了避免有關他性暴力的部分繼續延燒，其實也是對《信號2》的一種止損方式，免得影響該劇的播出。
不過現在大家更想知道的是，趙震雄需要付出多少違約金？有媒體猜測至少20億韓元（約4300萬台幣），這讓許多網友嗤之以鼻，認為未免對趙震雄太好了。
想當初金賽綸快拍完《獵犬》遭爆酒駕，劇組一開口要她賠償70億韓元，後來才講價成7億韓元，但《信號2》是百億大製作，居然僅需賠償20億韓元，只能說韓國演藝圈真的比較優待男演員。
尤其誇張的是，目前韓國各界人士包括多位國會議員、前法務部長、法學教授、教堂神父、電影製作人、資深歌手等等，都紛紛出面幫趙震雄講話，更讓韓網開始嘲諷他重新復出指日可待。
更多影劇娛樂相關：
雷／《親愛的X》雙版本結局差很大！電視劇要角人設翻車？漫畫走向反轉更黑暗
閔熙珍淚灑法庭喊「房時爀下跪求合作」強調已與NewJeans無關
金宇彬申敏兒婚禮細節搶先看！婚紗造型、Q版插畫喜帖雙曝光 甜蜜互動惹羨
