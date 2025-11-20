《信長之野望･新生》正式推出！開服活動瓜分千萬台幣獎金爭奪真金訂製小判

由光榮特庫摩《信長之野望･新生》正版授權，備受玩家熱烈期待的新世代SLGxRPG手遊《信長之野望 真戰》於今(20)日正式開啟全平台不刪檔公測。值得慶賀的是，遊戲於昨（19）日啟動預下載後，即以迅雷之勢登上App Store免費遊戲排行榜冠軍，展現玩家們對本作的強烈期待與高度支持！

《信長之野望 真戰》由《三國志･戰略版》原班團隊傾力打造，以全新視角推出一款突破性的戰略遊戲作品。除了延續SLG的策略運籌、沙盤爭霸以外，更加入城主養成的RPG玩法，玩家將在遊戲中扮演亂世之中的一名城主，透過研習六大戰國傳統技藝、探訪名勝古城邂逅名將，沉浸感受戰國時代的真實「天下人」之路。

五大核心亮點揭秘，定義新世代SLG遊戲

資源取得無負擔，發育體驗超輕鬆

資源爭奪是策略遊戲的一大樂趣！在過往的遊戲中，玩家只能靠攻打有限的資源地獲取資源，但本作新增多元資源提升管道，玩家能從簡單有趣的戰國小遊戲，獲得戰場資源與戰鬥加成等等。還有如回復體力的「漢方藥」，減少玩家重複養成的「無損換將」功能等創新設計，讓玩家能夠從傳統SLG無休止的「爆肝」循環中解放出來，實現真正的輕鬆發育。

化身城主，六大技能想練就練

玩家將扮演戰國時代的一城之主，自由選擇不同出身，藉由修習武藝、辯才、茶道、算術、鍛冶以及建築等六大能力，決定角色成長方向。無論想成為一代劍道大師，還是以茶道會天下的隱士大家，都由你自己定義！每種能力都有獨特妙用，幫助玩家在內政措施以及戰場軍政上皆能運籌帷幄。

革新配將，公平對抗

本作的配將體驗中，加入戰國特有的家族、勢力設定，為經典的SLG武將搭配系統注入全新的變化！另外全新兵種系統，讓玩家能夠探索不同兵種特性的陣容搭配，組建出專屬於你的最強家臣團，助你決勝千里、天下布武！

兄弟出征，共戰海島戰場

《信長之野望 真戰》保留系列作獨特的海島地圖設定，玩家能選擇水、陸兩路的路線向目標地「二條御所」前進出發！高度還原本格戰國時代戰場——關東、四國紀伊和九州等地區。選擇戰略要地，實戰地形策略，體驗純正戰國時代的智略交鋒！

瓜分千萬獎金，贏999.9真金訂製小判

隨著《信長之野望 真戰》正式上線，千萬黃金爭奪戰也正式拉開序幕。本次賽事包括【最強一門爭霸賽】和【最強職人爭霸賽】，挑戰瓜分總獎金1000萬台幣、紀念黃金小判。上線首月的伺服器均能參與到本次賽事中，馬上下載遊戲，一起來爭奪千萬獎勵！除了賽事外，還有豐富的開服福利等著你來！

古天樂傾情代言，多位知名創作者強勢加入！

《信長之野望 真戰》官方日前也宣佈由香港知名演員「古天樂」擔任遊戲代言人，並特別拍攝影片邀請所有領主加入這場真實戰國的盛宴。除了代言人古天樂之外，千萬獎金爭奪戰更吸引眾多人氣網紅及知名創作者的踴躍參與。

現在，戰國世界的大門已經開啟，立即下載遊戲，加入這場戰國盛宴，用智慧與謀略在這個亂世中，書寫屬於你的不朽傳奇吧！

