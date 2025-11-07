《信長之野望 真戰》11月20日正式上市，事前預約備戰爭奪開服活動千萬獎金與黃金

由光榮特庫摩正版授權的沉浸式戰略手遊《信長之野望 真戰》，自10 月9日開啟事前預約以來，截止今日，官網預約人數已接近80萬。官方於今日正式宣布，遊戲將於11月20日雙平台正式上市。戰國的舞臺即將全面揭幕，靜待各位領主親臨亂世、書寫歷史。

除此之外，官方還加碼曝光全新宣傳PV，以電影級質感再現真實戰國風貌，展現製作團隊對細節與品質的極致追求。與此同時，官方豪擲千萬台幣打造的「千萬黃金爭奪戰」活動熱度也在持續升溫中，不少玩家和網路紅人為了開服不慢人一步，都已在活動頁面完成了預創一門（預創同盟），準備在11月20日當天全力以赴，爭奪官方準備的千萬獎金和999.9真金。

《信長之野望真戰》即將在11月20日公測開戰！預約人數即將突破80萬

有著「真戰」品牌並獲得光榮特庫摩《信長之野望･新生》正版授權的雙重背書，這款全新戰略遊戲——《信長之野望 真戰》自曝光以來就備受矚目。官方也於今日正式釋出重磅消息——歷經製作團隊精心琢磨、並在結合CBT測試經驗不斷精進改善完畢之後，《信長之野望 真戰》確定將於11月 20日全平台公測，邀請所有領主一同開啟全新的戰國征途。

自10月9日開啟事前預約以來，《信長之野望 真戰》在短短一個月內熱度持續升高，預約人數即將突破80萬人次，掀起玩家熱烈討論與期待。

頂尖極致視覺盛宴！電影質感宣傳PV影片釋出

作為「真戰」製作團隊傾力打造的全新戰略大作，《信長之野望 真戰》在品質上可謂一絲不苟。官方今日正式公開最新宣傳PV，本次PV採用真人演出，以電影級規格拍攝，邀請各位領主隨鏡頭一同踏入製作組筆下的「真實戰國」。

本次PV重點展現遊戲內獨具特色的「職人」玩法。作為一名城主，領主們不僅能率兵出征、決勝沙場，更能修習多項職業——從「武藝」到「茶道」，從「算術」到「鍛冶」——隨著技能等級的提升，逐步開啟屬於自己的戰國人生，邁向「天下人」之路！無論戰場多遼闊、命運多曲折，唯有堅持策略與信念，方能在亂世之中立足為王。

千萬黃金爭奪戰升溫引爆全網 多位知名KOL領軍預創一門

除了電影級PV的資訊公開，「千萬黃金爭奪戰」的「預創一門」活動也正如火如荼進行中，掀起各方領主間的話題熱潮。

截至目前，除了率先參與活動的 NL（熊汶銨，遊戲代號：NeVeR_LosEs）與 JJ（王永傑，遊戲代號：GodJJ）外，活動更吸引多位知名 KOL加入戰局，包括阿土、姵儀、月希與阿森等人氣創作者，共同組建一門，開啟屬於自己的戰國勢力。

千萬獎金與實體黃金的豪華獎勵，使這場賽事迅速升溫，並在各大社群平台引爆一場專屬於《信長之野望 真戰》的「人才爭奪戰」——熱門一門名額一度爆滿，活動規模遠超預期。相信隨著遊戲正式上線，眾多領主之間的實力對決將再度掀起波瀾，帶來前所未有的戰國激鬥！尚未參與「預創一門」活動的領主，現在仍可前往官方頁面鎖定心儀一門席位，搶先一步邁向「天下人」之路！

真實玩家採訪心聲同步公開！遊戲體驗受好評 玩家團結凝聚收穫溫情

在遊戲即將上線之際，官方也特別專訪於封測期間便備受矚目的活躍一

門——「溫泉鄉」當主「奈奈」與三位核心成員。成員們一致表示，《信長

之野望真戰》不僅高度還原史實，更營造出極強的代入感；其中的「職人」

玩法更是深受喜愛，六大職人技能分別各具特色，獎勵豐富且具推進性，在

遊戲體驗中，是不可或缺的重要一環。

他們更認為，「成就感」是一門榮耀的致勝關鍵——作為一款SLG作品，玩家能夠在戰國亂世中，真切體會到「百萬一心」的凝聚力，才能共同禦敵。唯有團結一心、得民心者，方能在亂世中匯聚眾志、統霸天下，成為真正意義上的「天下人」。

11月20日《信長之野望 真戰》全平台公測，戰國的號角已然吹響。事前預約與「千萬黃金爭奪戰」現正進行中，無數領主已經整裝待發，準備在亂世中書寫屬於自己的傳奇篇章。領主們可前往官方網站，或於App Store、Google Play雙平台完成預約。達成指定預約人數後，全服將可解鎖包括「信長愛刀」與首發限定永久主角外裝在內的多項獎勵。

群雄並起的戰國時代即將降臨——立即預約，召集盟友，共赴真戰，在亂世之中奪下屬於你的天下！

