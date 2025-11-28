《偶像大師》如月千早登上「THE FIRST TAKE」唱經典神曲，首播影片這邊看
以一次到底錄製為特色的音樂節目「THE FIRST TAKE」宣布《偶像大師》如月千早將於 11 月 28 日今晚 22:00 登台演出，將演唱經典神曲「約束」。
此外，如月千早也預計在 2026 年 1 月 24、25 兩日在日本武道館舉辦個人演唱會。
如月千早是 765 Production 所屬的偶像歌手，聲優由今井麻美擔任，她在《偶像大師》系列中，被視為歌唱實力派，她對歌唱本身與音樂的執著，以及對聲音的追求，是她最大的魅力來源。
其他人也在看
仿效SpaceX商業模式 韓華航太主導第4次火箭發射 南韓邁入「新太空」時代
南韓《朝鮮日報》（Chosun Daily）報導指出，南韓民企韓華航太公司主導「信傳媒 ・ 10 小時前
《魔獸世界：至暗之夜》宣布2026年3月全球上線！完成房屋系統任務送旗下遊戲好禮
薩拉塔斯手下的吞噬之眾準備進攻在《魔獸世界：至暗之夜》中改頭換面的銀月城，全新的冒險旅程正呼喚著艾澤拉斯居民返回故鄉──這部跨資料片故事《世界之魂戰記》的第二部史詩級篇章，將於2026年3月3日（二）於全球同步推出！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《逆水寒》慶祝新賽年跨界合作幻藍小熊與水巷茶弄，聯名飲品享折扣送虛寶抽整月兌換券
《逆水寒》2.0 新賽年全面上線，以更高自由度、更精緻畫面打造年輕世代推崇的「潮流遊戲文化」，加上一整年的歷史首儲返還計畫、全服送2880時裝自選跟金打造自選，帶來超值得的爽快遊玩體驗！在週年檔期，《逆水寒》官方邀請人氣GenZ女團 GENBLUE幻藍小熊擔任週年活動大使，以及與知名飲料品牌《水巷茶弄》合作推出限定聯名飲品、現在前往官方社群還能抽「飲料天賞」30天飲品券，讓玩家線上線下都能沉浸於 2.0 全新風貌。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
麻省理工全新「Humans」計畫 把地球文明寫入晶片送太空
1977年NASA把記錄地球文明的金唱片，隨著太空探測器旅行家號送上太空。明（2026）年適逢發射50週年，麻省理工學院（MIT）推出全新「Humans」計畫，從全球80多國、65種語言蒐集人類訊息，澳洲電力博物館也設站參與。這些錄音未來將寫入奈米晶片再度送往宇宙，把地球文明的新篇章介紹出去。公視新聞網 ・ 3 小時前
蘋果2025節慶短片聚焦友情 手工小動物木偶擔綱演出
（中央社記者吳家豪台北28日電）適逢美國感恩節，蘋果公司（Apple）今天推出2025年節慶短片「A Critter Carol」，全片以iPhone 17 Pro拍攝完成，主題為「意想不到的友情」，由手工打造的森林小動物木偶演出。中央社 ・ 6 小時前
《楓之谷：放置冒險記》首次改版推出組隊任務與公會對抗戰，豐富玩法提供更多獎勵
由NEXON與Able Games共同開發的全新放置型RPG《楓之谷：放置冒險記》(MapleStory : Idle RPG)，首次內容更新現已推出。除了全新組隊任務與公會對抗戰的新挑戰外，完成任務還有多樣活動獎勵正等待著玩家體驗！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
越南5G標案傾向中興華為 越中關係升溫引發西方關切
（中央社河內28日綜合外電報導）7名知情人士向路透社表示，中國電信領導廠商華為與中興通訊今年已在越南獲得多項5G設備供應合約，這是越南與中國關係持續升溫的又一跡象，同時引發西方官員的關切。中央社 ・ 7 小時前
四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
隨著全球影音收視習慣全面轉移，「線上看電視」成為新主流。台灣不少家庭開始捨棄傳統機上盒，改用手機、平板、電腦或智慧電視收看直播頻道。在這股趨勢中，四季線上率先導入國際流行的 FAS...四季線上 ・ 9 小時前
從鏈上追真相！思偉達推出一站式 AI 幣流分析工具 JV Monitor 讓詐騙金流無所遁形
隨著各國政府與傳統金融機構加速導入 區塊鏈、RWA（實體資產代幣化）及穩定幣 技術，全球金融體系正迎來新一輪的結構性變革。從美國大型銀行採用鏈上結算系統、歐盟推動 MiCA 法規，到亞洲多國啟動穩定幣試驗計畫，區塊鏈正逐步成為主流金融基礎設施的一部分。然而，技術普及的同時，不法分子也已利用加密貨幣的特性進行詐騙、洗錢與跨境資金移轉，造成全球性財損、執法難度提升與民眾的數位信任危機。 在此背景下，建立更透明、可驗證且具備追金能力的鏈上分析工具，已成為全球監管科技（RegTech）的共同焦點，鏈上資安意識與防詐能力也已成為全民必備的核心數位信任素養。 Meet Taipei 創新創業嘉年華於 2025 年 11 月 20 日至 22 日在花博爭艷館盛大登場，特別邀請 STARBIT 思偉達創新科技創辦人暨執行長鄧萬偉，以「區塊鏈上的信任：第三方認證、反詐與分析」為題，分享如何借助 AI + Web3 技術打造新一代信任機制，並介紹 JM（JV Monitor）輕量版——一款專為檢警調、政府監管單位、金融單位、FinTech業者、VASP業者以及想快速建立鏈上風險查核能力的民眾所打造的即時查Knowing ・ 9 小時前
徐春鶯涉反滲透法 陳智菡批未審先判：幫柯文哲造勢等同犯罪？
民眾黨新住民委員會主委、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，昨天遭新北法院裁准羈押禁見，由於徐分別在2022年、2024年為立委黃珊珊、前黨主席柯文哲輔選，引發中國介選的質疑。對此，黃珊珊說，在選舉期間，爭取各界支持都很正常；民眾黨立法院黨團主任陳智菡批評，媒體未審先判，檢調用各種的「組合拳」影射徐春鶯犯罪，卻又拿不出明確據證明，所以現在在台灣幫柯文哲、特定政黨候選人造勢，就等於犯罪嫌疑、等同於犯罪？太報 ・ 8 小時前
日本始祖級VTuber「絆愛」宣布登第三屆金V獎表演！帶來完整3D舞台演出
由公共電視主辦之第三屆金 V 獎即將於 12 月 6 日下午五點半於「宮氏海水浴場」YouTube 頻道線上直播、「公視+」線上平台同步轉播，由「灰妲」與「海月波波」擔任主持人。主辦單位本日（27）公布第二彈表演嘉賓，邀請今年復歸展開活動的日本始祖級VTuber「絆愛」KizunaAI作為壓軸表演嘉賓，帶來完整的3D舞台演出，並為大家獻上祝福；初配信前即突破10萬訂閱，有最強VTuber新人之稱的「鷗麥麥麥」也將攜手YouTuber「放火」打破次元壁共同演出，發揮父女之力嗨爆舞台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
《科技》2026年全球資安威脅預測 Fortinet：AI網路攻擊時代來了
【時報-台北電】資安業者Fortinet於27日發布「2026全球資安威脅預測」（Cybersecurity Predictions for 2026），報告指出，AI所驅動的網路犯罪攻擊鏈成形，根據世界經濟論壇預估，全球網路犯罪的年均成本將在2027年超過24兆美元。 針對2026年資安預測，Fortinet表示，AI驅動網路犯罪攻擊鏈成形，最值得注意的是，駭客打造自主網路犯罪代理（Autonomous Cybercrime Agents），這些模型設計成負責特定任務，例如憑證竊取、網路釣魚、橫向移動等，可在攻擊鏈多階段自動運作，無需人類監督。 此外，生成式AI也將成為攻擊者在成功入侵後的核心工具。攻擊者一旦取得大型資料集的存取權限，就能透過AI在幾分鐘之內分析關聯資料，精準找到最具價值的勒索或轉售資產。他們可以自動識別關鍵資料、鎖定高價值目標、並大量生成客製化勒索訊息。 Fortinet表示，網路犯罪正持續演變成一個高度組織化的產業，由自動化、專業分工以及AI驅動。 未來一年，攻防雙方的關鍵，將更著重於行動的「速度」，近年來，駭客針對台灣的攻擊手法，正轉向更高價值、以癱瘓營運為目的時報資訊 ・ 11 小時前
中華電5G加速器徵選 新增「AI創新特別獎」
中華電信27日舉辦「2025中華電信智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」頒獎典禮暨成果發表。響應全球AI技術急速發展，今年賽事全面升級，聚焦智慧文化、製造、醫療、環境、生活、交通與金融七大應用領域，同時增設「元宇宙應用特別獎」，該獎項以中華電信YoCity元宇宙平台為示範場域，發展城市行銷、文化科技沉浸式內容。中時財經即時 ・ 23 小時前
全國第11個地質公園 新北市九份金瓜石水湳洞通過審議
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市政府陸域自然地景及自然紀念物審議會，已通過指定「九份金瓜石水湳洞地質公園」為陸域自然地景。農業局表示，九份金瓜石水湳洞地質公園，不僅成為全國第11個地質公園，也是新北市第2座依文化資產保存法，正名的地質公園。範圍涵蓋瑞芳區等近186.3公頃的九份金瓜石水湳洞地質公園，礦山類型的地質景觀豐富，兼具自然地景與礦業文...匯流新聞網 ・ 7 小時前
《巫師4》確認缺席今年TGA頒獎典禮！CDPR執行長：沒有任何新內容更新
波蘭遊戲商 CD Projekt RED（CDPR）目前正在開發的經典奇幻 RPG 遊戲《巫師》三部曲系列的續作《巫師4》在去年的年度遊戲大獎（TGA2024）頒獎典禮上公布之後就引起了全球粉絲們的期待，都希望能盡快看到這款續作，重溫《巫師》三部曲系列帶給大家的感動，《巫師4》也入圍了今年的最受期待遊戲。不過，CDPR 的共同執行長 Michał Nowakowski 卻在昨（27）天確認，今年《巫師4》將缺席 TGA2025 的頒獎典禮，因為目前他們並沒有任何新的內容也已更新。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
勇士不妙！當家巨星「咖哩大神」柯瑞傷退 已接受核磁共振檢查
體育中心／綜合報導勇士今天（11/27）屋漏偏逢連夜雨，不僅以100：104不敵火箭，還傷了當家巨星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）。FTV Sports ・ 1 天前
《斯普拉遁3》合作太愉快？任天堂買下萬代南夢宮新加坡工作室！
一直以來，日本遊戲廠商萬代南夢宮旗下的許多作品都是玩家們耳熟能詳、非常熟悉的遊戲，例如《太鼓達人》、《空戰奇兵7 未知天際》、《艾爾登法環》等由萬代南夢宮發行的遊戲都受到玩家們的喜愛。不過，現在萬代南夢宮似乎打算讓他們與任天堂的合作更穩固，任天堂昨（27）天宣布，已經與萬代南夢宮達成協議，以買進 100% 股份的方式將萬代南夢宮在新加坡的工作室收入囊中。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
小S二女兒Lily滿18歲「轉大人」耍辣 運動內衣微露香肩
小S（徐熙娣）與老公許雅鈞的二女兒 Lily（許韶恩） 如今正式成年，24日迎來18歲生日，她在社群曬出多張慶生美照後話題不斷。昨（26日）又再度加碼上傳兩套替品牌拍攝的形象照，其中一套更大膽微露運動內衣，成熟又健康的氛圍驚豔大批網友。中時新聞網 ・ 21 小時前
銷量不佳「完全版」商法也有鍋？SEGA回應遊戲叫好不叫座原因
SEGA 近期公布了新一季度的財報，並針對了遊戲銷售未達預期的提問回應，他們表示有多種因素，包含同類型競爭作品、價格設定等，其他也說明由於有「完全版」的關係，也讓玩家有疑慮而產生觀望的心態。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
LINE Pay拆夥iPASS MONEY倒數！3步驟「還是能轉帳」 新上線功能一次看
「我LINE Pay給你」、「我收LINE Pay」已成為許多家人、朋友間日常的對話，也象徵LINE Pay深植用戶生活、成為台灣行動支付主力之一。LINE Pay近日宣布，旗下子公司連加電子支付將於12月3日正式推出「LINE Pay Money」電子支付服務。 屆時，只要將App更新至最新版本，用戶即可一鍵開通新帳戶，完整使用儲值、轉帳、支付、乘車、繳......風傳媒 ・ 1 天前