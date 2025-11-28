《偶像大師》如月千早登上「THE FIRST TAKE」唱經典神曲，首播影片這邊看

隨著各國政府與傳統金融機構加速導入 區塊鏈、RWA（實體資產代幣化）及穩定幣 技術，全球金融體系正迎來新一輪的結構性變革。從美國大型銀行採用鏈上結算系統、歐盟推動 MiCA 法規，到亞洲多國啟動穩定幣試驗計畫，區塊鏈正逐步成為主流金融基礎設施的一部分。然而，技術普及的同時，不法分子也已利用加密貨幣的特性進行詐騙、洗錢與跨境資金移轉，造成全球性財損、執法難度提升與民眾的數位信任危機。 在此背景下，建立更透明、可驗證且具備追金能力的鏈上分析工具，已成為全球監管科技（RegTech）的共同焦點，鏈上資安意識與防詐能力也已成為全民必備的核心數位信任素養。 Meet Taipei 創新創業嘉年華於 2025 年 11 月 20 日至 22 日在花博爭艷館盛大登場，特別邀請 STARBIT 思偉達創新科技創辦人暨執行長鄧萬偉，以「區塊鏈上的信任：第三方認證、反詐與分析」為題，分享如何借助 AI + Web3 技術打造新一代信任機制，並介紹 JM（JV Monitor）輕量版——一款專為檢警調、政府監管單位、金融單位、FinTech業者、VASP業者以及想快速建立鏈上風險查核能力的民眾所打造的即時查

Knowing ・ 9 小時前