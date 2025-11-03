《傳說對決》九週年邀韓國歌手頌樂Solar合作推出主題曲，活動免費送兩款全新造型

《Garena 傳說對決》邁入第九週年，特別邀請韓國實力派歌手 Solar 頌樂攜手推出全新九週年主題曲 《Come Away with Me (9等你)》，更祭出超狂福利活動，參與活動即可免費兩款全新造型「蘇 巡夢·浮生領航」以及 Solar 頌樂親自配音的「葉娜 巡夢·心軌前行」，敬邀玩家一同上線領取好禮，慶祝傳說對決九週年生日！

《Garena 傳說對決》九週年系列活動開跑（來源：Garena官方提供）

Solar 頌樂獻唱傳說九週年主題曲 獨家配音造型「葉娜 巡夢·心軌前行」免費送

韓國超人氣歌手 Solar 頌樂為傳說九週年獻上專屬主題曲 《Come Away with Me (9等你)》！歌曲於 10 月 25 日 全面上線後即引發粉絲熱烈討論。 Solar 頌樂以標誌性的溫柔嗓音與細膩情感，唱出「無論何時，都等你上車玩傳說」的暖心呼喚，將韓系浪漫與傳說對決的熱血旅程完美融合，為九週年揭開夢幻序章。

廣告 廣告

Solar 頌樂擔任傳說九週年巡夢列車長（來源：Garena官方提供）

此外，本次合作還特別邀請 Solar 頌樂為「葉娜 巡夢·心軌前行」全新造型獻聲，用細膩又充滿力量的韓文語音，演繹巡夢旅程。九週年期間內玩家參與活動即可免費獲得「葉娜 巡夢·心軌前行」造型，敬邀喜愛 Solar 頌樂的粉絲們一同上線收藏。不僅如此，於 11 月 1 日（六）至 11 月 2 日（日） 參加 GCS 夏季總冠軍賽並出示Solar 頌樂 MV 畫面，即可獲得傳說對決 × Solar 頌樂限定明星小卡，現場更設有九週年限定打卡點與互動體驗區，邀請所有玩家一同見證冠軍誕生的同時，也感受 Solar 頌樂與傳說對決跨界合作的魅力。

Solar 頌樂親自配音「葉娜 巡夢‧心軌前行」造型 參與活動免費送（來源：Garena官方提供）

傳說九週年《9 你上車》活動懶人包

10.14-11.15 巡夢列車啟動 實體化列車見面會

10.20-11.02 重磅明星合作 九週年主題曲登場

10.22-11.09 巡夢列車日誌 蘇神聖造型免費送

10.24-11.09 揪好友打彈珠 抽神聖造型及週邊

10.30-11.09 回顧九年回憶 解鎖專屬週年頭銜

蘇 巡夢·浮生領航上車 神聖等級造型免費送！

傳說九週年推出全新造型「蘇 巡夢·浮生領航」，不只有全新語音、擊殺播報，還有超華麗的技能特效，玩家只要在活動期間完成任務：巡夢列車長日誌，在 11 月 1 日（六）當天登入遊戲，即可免費兌換造型。每位玩家都能輕鬆入手，使用蘇成為真正的上分列車長！

「蘇 巡夢‧浮生領航」神聖等級造型 參與活動免費送（來源：Garena官方提供）

九年相伴，感謝每位玩家一路同行。領超多豐厚福利讓挑戰者不僅能回味過去，也能與好友一同開創新的戰場記憶！

欲獲得更多改版資訊，請關注《Garena 傳說對決》的粉絲專頁及官網公告。

－

以上內容為廠商提供資料原文