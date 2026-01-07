《傳說對決》公開2026年度計畫！全英雄開放限時免費使用，活動送新年造型

《Garena 傳說對決》於 31 日發布「AOVISION 2026 年度計畫影片」，不僅公布多樣產品數據及經典活動回顧，更釋出 2026 年度產品計畫，搶先公開包括全新原創機制英雄、次元突破等熱門系列造型、年度聯動合作預告等重磅消息，邀請玩家一同迎接傳說對決十週年。此外，遊戲內也推出全英雄限免活動，與所有玩家一起迎接2026年的到來。

傳說十週年 全新原創機制英雄、新一代傳說女團即將登場！

《Garena 傳說對決》於最新公開的「AOVISION 2026 年度計畫影片」中，公布多項十週年重點內容，預告將於 2026 年全年推出豐富更新，為玩家帶來嶄新的遊戲體驗。本次計畫中，玩家高度期待的全新原創機制英雄將於十週年登場，為戰場帶來全新變化。除遊戲內容更新外，《Garena 傳說對決》也預告將於十週年之際推出新一代傳說女團，為遊戲注入更多跨界創意與話題性。

廣告 廣告

傳說對決十週年慶將推出全新原創英雄及新一代傳說女團（來源：Garena官方提供）

新加坡總部策畫座談會展開 戰場英雄造型多樣議題面對面討論

《Garena 傳說對決》持續聆聽玩家想法，於 2025 年底更召集來自各地的創作者代表及選手、賽評等意見領袖，至新加坡總部召開策畫座談會，針對傳說戰場玩法、英雄設定及平衡性、造型設計等進行深度討論。透過策畫座談會，官方表示將持續強化與玩家之間的溝通，廣泛蒐集而玩家回饋，並推動相關調整，打造更優質的遊戲體驗。

在傳說對決迎接2026！全英雄限免活動開跑 參與活動送菲尼克招財造型

除此之外， 《Garena 傳說對決》與玩家在遊戲中一起歡慶2026年的到來，在跨年期間推出登入傳說對決享全英雄限免，讓玩家開心體驗不同英雄帶來的戰鬥快感。同時，遊戲內也於 12 月 31 日至 2 月 6 日，推出「菲尼克 招財小狐」免費送活動，只要完成任務即可免費兌換，用可愛的招財小狐狸開啟新的一年，祝福所有玩家平安發大財！

跨年限定活動登場_全英雄限免_完成任務送造型（來源：Garena官方提供）

欲獲得更多改版資訊，請關注《Garena 傳說對決》的粉絲專頁及官網公告。