《傳說對決》聯動《三麗鷗》推出限定造型，美樂蒂薇菈造型免費贈再送最多220抽獎券

《Garena 傳說對決》宣布首度與《三麗鷗家族》展開跨界聯動合作，活動於 12 月 18 日（四）起正式開始。此次合作中，來自三麗鷗家族的酷洛米、美樂蒂、布丁狗以及大耳狗喜拿等四位人氣明星，將攜手《傳說對決》的英雄們一同迎接 12 月的傳說冰雪節。不僅如此，玩家只需參與活動指定任務，更可免費獲得「薇菈・美樂蒂之戀」聯動限定造型，更多專屬活動內容與福利也將陸續登場。

聯動活動開啟，來場夢幻邂逅吧！（來源：Garena官方提供）

《三麗鷗家族》活動懶人包

12.18 - 12.28 布丁狗之誓頭像框 登入免費領

12.18 - 01.11 超萌特效永久表情 蒐集水晶送

12.19 - 01.17 莫托斯・布丁狗之誓 爽抽折扣

12.19 - 01.17 大耳狗主題超萌小兵 等你蒐集

12.26 - 01.04 聯動限定冠軍賽 超夢幻應援會

12.26 - 01.13 薇菈・美樂蒂之戀 造型免費送

12.26 - 01.13 三麗鷗家族消消樂 可愛又好玩

12.27 - 12.28 聯動頭像四選一 聊天室彩蛋領

01.01 - 01.17 娜塔亞・酷洛米之心 酷萌登場

01.01 - 01.17 芽芽・大耳狗之夢 可愛新選擇

薇菈 ・ 美樂蒂之戀 造型參與活動免費送！

傳說英雄薇菈推出美樂蒂聯動造型，將甜蜜可愛與精緻優雅完美結合，展現滿滿療癒氣息。一技能化為放滿甜點的夢幻餐桌，二技能則化為香氣四溢的可愛咖啡杯。施放三技能時，隨著其旋轉舞動，周圍接連出現超萌聖代，甜美氛圍瀰漫全場。即日起至 1 月 13 日，參與夢想泡泡活動，完成任務獲得許願機會，即可免費獲得！

薇菈聯動限定造型 「美樂蒂之戀」溫柔登場（來源：Garena官方提供）

娜塔亞 ・ 酷洛米之心 造型酷萌登場！

傳說英雄娜塔亞推出酷洛米聯動造型，融合肖像經典元素打造酷萌氛圍。一技能特效以紫色愛心點綴，發射獨特的紫色法球，二技能的法球則是化為酷洛米造型的化妝鏡，施放三技能時更會展現酷洛米形狀的護盾特效，視覺效果華麗。而回城特效化身夢幻化妝間場景，燈光閃爍、少女心滿滿。

娜塔亞聯動限定造型 「酷洛米之心」酷萌登場（來源：Garena官方提供）

芽芽 ・ 大耳狗之夢 造型夢幻登場！

傳說英雄芽芽推出大耳狗聯動造型，將恬靜的氣息完美融合技能特效。一技能吹出大耳狗形狀的夢幻泡泡、二技能則乘坐雲朵鞦韆，隨風搖曳、輕盈自在。施放三技能時，將站上大耳狗的精美餐盤，與可口點心一同起舞，畫面溫馨療癒。回城動畫更施展讓人飛翔的魔法，隨著大耳狗氣球緩緩升空，萌度爆表。

芽芽聯動限定造型 「大耳狗之夢」夢幻登場（來源：Garena官方提供）

此外，全新「莫托斯 ・ 布丁狗之誓」聯動造型同步帥氣登場。一技能揮舞時帶出焦糖般流動的華麗特效，被標記的敵人將浮現晶瑩如蜂蜜的王冠印記；二技能施放時，布丁狗造型的魔法布丁於周身環繞；釋放三技能瞬間，王冠與星光閃耀登場，地面化為舞台般，散發雲霧與微光交錯。

莫托斯聯動限定造型 「布丁狗之誓」帥氣登場（來源：Garena官方提供）

大耳狗個性小兵限時登場 等你來蒐集！

活動期間推出期間限定「肉桂甜點派對」個性小兵，小兵們將戴上大耳狗主題頭套，並且與餐具、茶壺及蛋糕結合。邀請挑戰者們到傳說對決，與大耳狗個性小兵一起甜蜜品茶，享受悠閒的午後。

超夢幻「肉桂甜點派對」主題小兵限時登場 等你來蒐集！（來源：Garena官方提供）

聯動福利活動一次看，超多限定獎勵通通免費送！

遊戲內將同步推出一系列精彩活動。玩家只需完成指定任務，即可獲得多款聯動限定獎勵，包含主題相框、表情、遊戲內特效等豐富內容。此外，活動期間還可以獲得超可愛的「三麗鷗主題頭像」，快來與朋友們一起以用最可愛的姿態在艾森諾的世界裡遊玩吧！

聯動精彩活動，豐富週邊獎勵等你來蒐集！（來源：Garena官方提供）

聯動抽獎券大放送 最多可獲得 220 抽機會！

聯動超級優惠同步開跑！玩家只要參與預約活動、累計登入即可獲得 100 抽免費抽獎券，而擁有「娜塔亞 ・ 酷洛米之心」或「芽芽 ・ 大耳狗之夢」其一造型，可再獲得100 抽，儲值任意額度再加碼送 20 抽，共 220 抽免費抽獎券將可兌換造型與限定好禮。

聯動超級優惠開跑！登入、預約、解鎖任務就能輕鬆獲得最多 220 抽（來源：Garena官方提供）

