《傳說對決》聯動《轉生史萊姆》，免費送「紫苑x塔拉」活動限定造型與造型抽獎代幣

《Garena 傳說對決》宣布將首度與超人氣異世界動畫《關於我轉生變成史萊姆那檔事》展開聯動合作，活動已經正式開啟。此次合作中，動畫主角「利姆路·坦派斯特」、破壞暴君「蜜莉姆·拿渥」與忠誠秘書「紫苑」三位角色，正式降臨傳說戰場，展開跨越世界的史詩冒險。不僅如此，玩家只需參與活動指定任務，即可免費獲得「紫苑x塔拉」聯動限定造型，更多專屬活動內容與福利也將陸續登場，邀請所有挑戰者一同進入這場異界交錯的傳說旅程！

《傳說對決》×《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聯動登場 一起成為魔國聯邦的夥伴吧！（來源：Garena官方提供）

伊格 × 利姆路·坦派斯特 魔王歸來，轉身傳說！

魔國聯邦盟主「利姆路·坦派斯特」強勢現身傳說戰場。本次伊格聯動造型擁有壓倒性的氣場，玩家將能親眼見證利姆路帥氣騎乘「蘭加」奔馳於戰場之中，更同步展示動畫中利姆路的經典招式，當玩家施放大招時，「神之怒」的文字特效將隨之浮現於戰場上，視覺衝擊感十足。

廣告 廣告

伊格限定聯動造型 萌王「利姆路·坦派斯特」降臨傳說（來源：Garena官方提供）

筱清 × 蜜莉姆·拿渥 破壞暴君，降臨戰場！

傳說對決人氣英雄筱清將與破壞的暴君「蜜莉姆·拿渥」造型聯動，在遊戲中不僅保留動畫中的經典招式「龍星擴散爆」與「龍星爆焰霸」，每一次施放技能都如同天災電影般震撼人心，在回城特效中，更是將她愛吃蜂蜜的形象發揮得淋漓盡致。想要戰勝她，不只實力要夠，還得靠一罐真誠奉上的蜂蜜才行！

筱清限定聯動造型 破壞暴君「蜜莉姆·拿渥」霸氣登場（來源：Garena官方提供）

塔拉 × 紫苑 萌王祕書霸氣現身，完成試煉造型免費送！

魔國聯邦最強的護衛者「紫苑」，此次將聯動《傳說對決》中的不屈戰神「塔拉」，以霸氣的巨劍與堅不可摧的體魄降臨傳說戰場。玩家只要在活動中與紫苑一起鍛鍊，完成所有任務後，即可免費獲得紫苑聯動限定造型，一同踏上為王而戰的冒險征途！

塔拉限定聯動造型 最強秘書「紫苑」，完成任務免費送！（來源：Garena官方提供）

聯動福利活動一次看，限定獎勵 15+ 種通通免費送！

遊戲內將同步推出一系列精彩活動。挑戰者只需完成指定任務，即可獲得多款聯動限定獎勵，包含主題相框、表情、遊戲內特效等豐富內容。此外，活動期間五人組隊還可以使用超可愛的「史萊姆五排頭像」，與夥伴一起以最可愛的姿態征戰傳說戰場！

聯動精彩活動，豐富週邊獎勵等你來蒐集！（來源：Garena官方提供）

聯動抽獎代幣大放送 最多可獲得 6000 枚代幣！

聯動超級優惠開跑！在活動期間登入遊戲即可免費領取聯動造型抽獎代幣，儲值任意額度再加碼領「蜜莉姆」抽獎代幣 1500 枚與「利姆路」抽獎代幣 1500 枚。

聯動抽獎代幣放送！登入、任意儲值共可以拿 6000 枚代幣（來源：Garena官方提供）

聯動個性小兵限時販售中！哥布林 在一起 強大！

在本次《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聯動中，推出限定主題個性小兵，除了哥布林小兵英勇上陣、奮力衝鋒，再搭配上豬人族與豬人王的加入，彷彿置身朱拉大森林般。玩家可透過活動抽獎獲得個性小兵，期間每日登入再送一次免費抽獎機會，快登入遊戲收集！

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》個性小兵限時登場！每日登入免費抽（來源：Garena官方提供）

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》（簡稱「轉生史萊姆」）的故事從一位 37 歲、單身且未曾交往過的上班族，遭遇隨機殺人事件而喪命，並轉生成異世界中的史萊姆開始。

主角利姆路·坦派斯特憑藉前世的知識，以及作為「獨特魔物」所擁有的特殊能力，與各種魔物一同建立了「朱拉·坦派斯特聯邦國」，並透過與人類與其他種族的互動，推動世界的發展與和平。這是一部描繪異世界共存與成長的奇幻冒險故事。

－

以上內容為廠商提供資料原文