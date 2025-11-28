《傳說對決》與動物園合作推出期間限定闖關活動，新造型「霧嵐青影」免費送

《Garena 傳說對決》迎來2025文化祭，以「別怕我保你」為年度主題，從自然與動物守護汲取靈感，將山林護育與原生動物保育理念融入遊戲世界。今年更首次與臺北市立動物園攜手合作，推出為期一個月的期間限定「傳說森林守護者」實體闖關活動。

《Garena 傳說對決》與動物園合作限定闖關活動領取週邊好禮（來源：Garena官方提供）

活動自11月28日至12月28日盛大展開，園區內將設置主題視覺與闖關看板，並於五大展區設置知識集章點，玩家可在動物園導覽地圖上尋找各關卡地點，並透過多位《傳說對決》英雄的專屬語音導覽探索生態故事、蒐集印章。完成挑戰即可兌換限定實體週邊與虛寶獎勵，邀請挑戰者化身森林守護者，一同守護珍稀動物與自然生態。

化身森林守護者 星葵全新造型「霧嵐青影」免費領取

呼應文化祭的「生態守護」精神，《Garena 傳說對決》同步推出全新特效造型 「星葵 霧嵐青影」。此造型為2024年玩家造型設計大賽冠軍作品，該活動以玩家共創為核心，邀請大眾一起參與角色外觀發想，而今年星葵的新造型也象徵著社群共創精神的實現。玩家只要參與遊戲內「別怕我保你」系列任務，透過輕鬆互動了解台灣原生動物，即可免費獲得「星葵 霧嵐青影」全新造型，期望以創意結合生態關懷，讓遊戲化行動成為守護生態的橋樑。

參加期間限定活動即可獲得「星葵 霧嵐青影」特效造型（來源：Garena官方提供）

傳說文化祭系列活動全面展開 限時造型與好禮登場

文化祭期間《Garena 傳說對決》將串連遊戲與真實世界的守護行動，推出多項限時福利活動，邀請玩家一同參與年度最盛大的文化慶典！活動期間將開放多款英雄與動物主題造型免費使用，並同步推出登入任務、聊天彩蛋與共創頭像等互動玩法，讓挑戰者在體驗遊戲樂趣的同時，也能透過任務解鎖多項專屬獎勵。

《Garena 傳說對決》文化祭「別怕我保你」超讚活動好禮等你拿（來源：Garena官方提供）

《傳說文化祭》活動懶人包

11/21 - 11/23 & 11/28 - 11/30 全英雄&動物造型限免

11/21 - 12/07 霧嵐青影 星葵特效造型免費送

11/20 - 12/01 藍得鳥你 前綴頭像框預約登入領

11/28 - 11/30 聊天彩蛋 送星葵霧嵐青影頭像

11/28 - 12/14 玩家共創 登入領愛麗絲頭像

11/29 - 12/14 與瀾共舞 異域舞娘造型免費送

《Garena 傳說對決》今年文化祭不僅展現台灣獨特生態魅力，更期望透過與動物園的跨界合作，讓玩家從遊戲中實踐守護理念，邀請每位挑戰者共同成為「傳說森林守護者」，一起守護動物、守護地球。

欲獲得更多改版資訊，請關注《Garena 傳說對決》的粉絲專頁及官網公告。

