《光與影：33號遠征隊》「GOTY」獎盃數正式超車《艾爾登法環》！成遊戲史上拿最多「年度最佳」遊戲！

2025 年由法國獨立遊戲工作室 Sandfall Interactive 打造的《光與影：33號遠征隊》毫無疑問的是去年遊戲圈的最大黑馬，除了廣受玩家的讚譽之外，也成功在去年的年度遊戲大獎（TGA2025）上橫掃獎會，拿下包括年度最佳遊戲（GOTY）在內的 9 座大獎。不過，除了這一座 GOTY 外，《光與影：33號遠征隊》也同時獲得了其他遊戲獎項的 GOTY 肯定，屢獲殊榮。而現在根據統計結果，《光與影：33號遠征隊》已經拿下史上最多的年度最佳遊戲獎盃，直接空降遊戲史上第一名！

(Credit:Sandfall Interacive)

廣告 廣告

綜合日媒報導，根據統計，直到昨（21）天為止，2025 年的年度最佳遊戲(GOTY)《光與影：33號遠征隊》已經拿下了 436 座 GOTY 獎盃，正式超車 2022 年的年度最佳遊戲《艾爾登法環》(435 座 GOTY 獎盃)，成為史上拿下最多座年度最佳遊戲肯定的遊戲。

值得一提的是，遊戲史上的「GOTY 獎盃」排行榜中，《光與影：33號遠征隊》與《艾爾登法環》是唯二超過 430 個獎項肯定的作品，排名第三到五名的是 2020 年的年度最佳遊戲《最後生還者 第二部》（326）、2023 年的《柏德之門3》（288）與 2015 年的《巫師3：狂獵》（281），並且這份榜單會計入所有以「所有遊戲作品為對象、多人評選」的獎項，因此例如獨立遊戲大獎這種以特別品類的獎項並不會計算其中。

並且，這份榜單也會同樣計算許多媒體由讀者投票產生出來的年度最佳遊戲，因此 2025 年全年的「年度最佳遊戲」就有多達 621 個符合規則的獎項能評選出來，與之對比，2024 年的「年度最佳遊戲」有 529 個、2022 年則有 615 個、2021 年則僅有 443 個，因此 2025 年也是史上「年度最佳遊戲」最多的一年，而這其中，《光與影：33號遠征隊》透過全球媒體讀者投票就獲得了超過 100 個年度最佳遊戲頭銜。

(Credit:Sandfall Interactive)

而如果以得獎比例計算的話，那麼 1998 年的《薩爾達傳說：時之笛》的年度最佳遊戲比例為 87%，是最高的，其次是 1991 年的《快打旋風2》（80%），接著是《艾爾登法環》與《光與影：33號遠征隊》(70%)，仍能排進前三。

只不過，在如此成功，廣獲各界讚譽後，《光與影：33號遠征隊》的創意總監 Guillaume Broche 最近接受專訪時卻再次表示，Sandfall Interactive 目前並沒有考慮擴編：「我覺得有限制是好事。現在我們有更多資金可以擴大規模，但對我們來說並不誘人。因為管理團隊也要我們自己做，而比起管理，我們更喜歡做遊戲，過去五年是我人生中最美好的時光之一，我希望能再次重溫舊夢，像那樣一般快樂。」

(Credit: Sandfall Interactive)

而他們的首席程式設計師 Tom Guillermin 也贊同，「我們每個人都熟悉彼此，也習慣了一起合作。為了擴張而擴張並不是我們的願景，我們的願景是做出高品質的遊戲，但這並不需要太多人才能做到。對我們來說，現在的規模是最好、最有效率的。」