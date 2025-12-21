《光與影：33號遠征隊》因生成式AI遭取消資格，「年度最佳獨立遊戲」頭銜拱手讓人

上週 12 月 19 日 2025 年獨立遊戲大獎（The Indie Game Awards）風光奪下「年度最佳遊戲」與「最佳出道遊戲」兩項大獎的 RPG 新作《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33），在獲獎後不久便遭主辦單位撤銷所有獎項。這項決策起因是開發團隊 Sandfall Interactive 承認在開發過程中使用了生成式 AI 技術，這直接違反了該獎項對於參賽作品的嚴格規範，導致原本到手的榮譽遭到沒收。

因為 AI 被取消資格。（圖源：光與影:33號遠征隊）

廣告 廣告

主辦方 Six One Indie 在官方網站上的發表聲明指出，獨立遊戲大獎對於生成式 AI 的使用抱持零容忍態度，並且在提名過程中，Sandfall Interactive 曾明確表示沒有在開發過程中使用該技術。然而，直到獨立遊戲大獎當天，Sandfall Interactive 才向主辦單位證實有使用生成式 AI，主辦方認為這與當初提交的資訊不符，為了維護比賽公正性與規範，不得不做出取消資格的決定。但他們強調《33號遠征隊》是一款很棒的遊戲，但也確實違反了提名規定。

隨著《33號遠征隊》的資格被取消，原本的獎項也順延頒發給票選第二名的作品。其中，「年度最佳遊戲」改由解謎遊戲《Blue Prince》獲得，而「最佳出道遊戲」則由《Sorry We’re Closed》遞補獲獎。這次事件不只是讓《33號遠征隊》最近因為 AI 爭議引發的風波雪上加霜，也再次凸顯了目前遊戲業界對生成式 AI 技術使用的敏感度。