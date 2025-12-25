《光與影：33號遠征隊》總監澄清AI爭議：曾短暫嘗試但「感覺不對」已經刪除

今年 TGA 2025 奪得多項大獎的角色扮演遊戲《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33），最近因為捲入生成式 AI 使用爭議，甚至遭「獨立遊戲獎」（Indie Game Awards）以違反規定為由，取消了原本獲得的「年度最佳遊戲」資格。針對這起炎上事件，開發商 Sandfall Interactive 的遊戲總監 Guillaume Broche，在接受訪談時正式做出回應，承認團隊在開發初期確實接觸過 AI 相關技術，但也詳細解釋了當時的使用情境與後續處理方式。

總監強調遊戲最終內容都是由人類打造。（圖源：光與影:33號遠征隊）

Guillaume Broche 通過 YouTuber Sushi 的訪談解釋，早在 2022 年生成式 AI 技術剛嶄露頭角時，遊戲早就開始製作。當時團隊抱著嘗試新工具的心態，曾短暫利用 AI 來填補一些遺漏的紋理材質（textures）作為暫時的素材使用。但經過實際測試後，開發團隊發現效果並不如預期，甚至直言「感覺很不對勁」，他們並不喜歡 AI 產出的成果，因此這只是一次短暫並且以失敗告終的技術實驗。

為了消除玩家的疑慮，Guillaume Broche 鄭重強調，在發現效果不佳後，他們就馬上刪除了所有相關內容。他保證目前遊戲中的一切內容，包括概念藝術、配音以及最終呈現的視覺素材，全部都是由人類創作者親手打造。此外，他也明確表態，儘管難以預測未來的產業趨勢，但工作室之後的項目都會堅持由人類創作，不會依賴生成式 AI 技術。