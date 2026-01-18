《全境封鎖3》製作人離職跳槽EA，Ubisoft強調續作開發不受影響

Ubisoft 目前正在開發《全境封鎖3》（The Division 3）中，1 月初系列執行製作人 Julian Gerighty 受訪，確認遊戲的「規模巨大」，讓整個玩家社群都非常期待。但讓人沒想到的是，不久前 Julian Gerighty 突然宣布正式離開任職超過 25 年的 Ubisoft，加入 Electronic Arts（EA）負責《戰地風雲》系列的開發工作。

製作人不久前才公開新作資訊，卻馬上宣布離職。（圖源：Tom Clancy’s The Division 2）

而針對玩家們對遊戲的核心製作人突然離職的擔心，Ubisoft 在社群上發表聲明安撫，強調雖然 Julian Gerighty 的離開讓許多人感到可惜，但他和團隊共同打造的遊戲世界將會繼續發展下去。官方向玩家保證，原本的開發團隊仍堅守崗位，並承諾會延續該系列的願景，繼續致力於《全境封鎖2》、《全境封鎖2：倖存者》、《全境封鎖：曙光》以及受到無數玩家期待的《全境封鎖3》項目的未來內容。

後續聲明中，Ubisoft 也同步公開了後續的人事安排。確認由該系列的資深開發者 Yannick Banchereau 與 Mathias Karlson 接手，繼續擔任《全境封鎖2》和《全境封鎖 3》的創意總監一職；而 Massive 工作室的 21 年資深老將 Magnus Jansen 則負責領導撤離模式《全境封鎖 2：倖存者》的開發。