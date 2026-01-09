《全境封鎖3》開發中！製作人曝「規模龐大」：目標重現一代巔峰影響力

Ubisoft 旗下《全境封鎖》品牌執行製作人 Julian Gerighty 近日接受訪問時曝光《全境封鎖3》（The Division 3）目前正在努力開發中，讓不少系列粉絲相當興奮。他形容團隊「正在努力打造成一款能夠媲美首代影響力的大作」，形容新作正在逐步成形、規模可能非常龐大。

不少玩家希望三代能帶這系列重回巔峰（圖源：Ubisoft）

前作《全境封鎖2》由 Massive Entertainment 開發，最初於 2019 年 3 月 15 日 在 PC、PS4 與 Xbox One 平台正式推出，除了不斷以各類活動與賽季維持熱度外，更在 2025 年 5 月推出 《布魯克林之戰》擴充包（Battle for Brooklyn） 帶來了新的任務與地圖區域，讓不少玩家回鍋遊玩。

雖然官方其實在 2023 年 9 月就曾確認要製作《全境封鎖3》，不過這個消息也再度引起網友熱議：「衝啊啊啊啊啊！」、「《全境封鎖 3》就是他們重回正軌的機會，因為一代真的超神」、「拜託來吧。」、「如果做對的話，可能會是一款很棒的遊戲。」、「到目前為止這系列是我最愛的遊戲之一，希望他們這次真的能交出成績。」、「這消息太棒了。」「聽起來很令人興奮！應該花時間把遊戲做好，不要急著推出。」

根據官方消息，《全境封鎖3》預計會登場 PS5、Xbox Series X/S、PC 等平台。