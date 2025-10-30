《全明星運動會》被酸全明星睏揍會 藍隊隊長胡宇威曝驚訝反應
范姜彥豐、粿粿、王子邱勝翊的三角婚外情，鬧得沸沸揚揚，由於《全明星運動會》鬧出不少感情糾紛，被網友虧根本是「全明星睏揍會（台語：睡一起）」、「戀愛巴士」。節目第一季藍隊隊長胡宇威，30日出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》記者會，對於此事感到驚訝不已，但兩隊因為是競爭關係，王子邱勝翊又是第三季成員，兩人交集甚少。
王子在《全明星運動會》第三季擔任紅隊隊長，當時的隊經理就是粿粿。粿粿後來公布和范姜彥豐的婚訊和懷孕喜訊，於同年辭去隊經理一職，也就此卸下啦啦隊身分。《全明星運動會》昔日多有感情風波，第二季的紅隊成員何孟遠劈腿藍隊成員采子，背叛女友荳荳；第三季成員艾薇也曾被歌手曾薀帆指控，插足自己與吳霏的感情，王子一事爆出後，艾薇的名字再次跑上熱搜。
不過吳霏最近發聲明，回應當年指控，表示自己沒有劈腿，「也沒有所謂『搶男友』的舉動。」並表示最初會選擇不回應，是因為不想讓傳言變成焦點， 「但如果流言開始傷害到我所愛的人， 我不會再保持沉默。」
胡宇威被問到王子和粿粿婚外情一事，表示這是他們私生活問題：「我也無法說什麼，沒有權利說什麼。」但聽到消息的確驚訝，只是因為他是藍隊，節目錄製期間，跟紅隊處於競爭狀態，真的是完全不熟：「藍隊跟紅隊來往真的不多，王子是後續才認識，私下也不會聊太多。」
問及另一半能不能有異性朋友，胡宇威追問「多好？好到什麼程度？」，不過自己跟老婆陳庭妮各自都有異性好友，「大家都聊得開心，那是好事，青梅竹馬這事情也是ok，各自要清楚。」
《就算一個人也可以好好的吃飯2》加入不同角色交錯的故事線，「煮飯男友」胡宇威和「甜點系女孩」李玲葦上演相隔三年的時空愛戀，他還將面對「魔王級前女友」姚以緹突如其來入住民宿的尷尬局面，又要應付「男神作家」連晨翔的花式撩人，以及與「紅豆泥」徐鈞浩的露營談心，胡宇威笑說：「湯瑪士這一季更像個大家長，煮飯、安慰人、解決問題，真的就像民宿裡的『情感總舖師』。」
《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線；第二部則於11月11日上線。
