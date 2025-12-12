《全軍破敵：戰鎚40000》於TGA 2025發表預告片，縝密策略征伐整個銀河系

SEGA股份有限公司宣布，為紀念《全軍破敵》二十五週年慶祝的落幕，Creative Assembly推出的《全軍破敵：戰鎚40000》正式發表。在由Games Workshop打造的經典科幻奇幻宇宙中，這將是獲獎無數的《全軍破敵》系列跨入嶄新紀元的第一步。

本作首支預告片於 The Game Awards 登場，由曾獲艾美獎提名、同時也是《戰鎚40,000》超級粉絲的David Harbour（代表作《怪奇物語》、《漫威電影宇宙》）揭幕，他將在遊戲中飾演一名尚未揭露、籠罩於迷團中的角色。預告片中，殘破卻壯麗的未來全貌被赤裸呈現。人類那龐大但日漸崩壞的帝國，正於無盡戰火摧殘的銀河深處艱苦掙扎。

在第41個千年發動全面戰爭

《全軍破敵》史上首次踏入遙遠未來。將其獨有的縝密策略與電影級戰鬥場面推向那殘酷又遍布戰痕的《戰鎚40,000》銀河。在這片龐大的星系沙盒中，玩家將以戰火開闢道路、屠星滅界，在這個只有永恆征伐的時代，把整個銀河折服於自身意志之下。

本作的目標，是打造《戰鎚40,000》宇宙的終極策略體驗：一場會隨時間擴張、成為真正銀河規模戰場的巨作。充滿著各種標誌性的英雄、駭人的戰爭機械，以及栩栩如生的世界。

核心特色

率領四大經典陣營

在整個銀河展開殘酷戰役。星際戰士、星界軍、歐克蠻人、艾達靈族任你操控。每個陣營也都擁有截然不同的玩法與策略。無論你偏愛精準打擊、蠻力碾壓、野性侵略還是靈能操控，你的選擇將決定戰爭中的每一個瞬間。

在銀河尺度上開戰

於星系沙盒中發動聖戰－奪取星球、升級艦隊並管理戰爭經濟，一步步稱霸整座銀河系。征服世界、從軌道轟擊敵軍，或在星球堡壘即時指揮電影般的戰爭場面。若一切手段皆不足……那就發動滅世武器，把整顆星球抹除吧！

投入毀滅性的戰鬥

指揮部隊在戰場上廝殺。這些滿目瘡痍的戰場擁有著可破壞地形與多樣化的生態環境。部署精英小隊、戰爭機械，並釋放足以改寫戰局的強大戰略技能。

客製你的戰爭機械

《全軍破敵》系列首次開放完全自由的自訂功能，從零鍛造屬於自己的不朽軍隊。從勢力名稱、紋章，到徽記與神秘的戰裝。調整其特性、磨練其戰法，並以獨特的毀滅風格在銀河中留下不可抹滅的瘡疤。

遊戲總監 Attila Mohacsi 寄語

「《戰鎚40,000》是個無可匹敵的科幻奇幻宇宙。其銀河規模、經典陣營與極度殘酷的戰鬥與《全軍破敵》的本質可說是天作之合。我們與 Games Workshop 合作已超過十五年。而現在，我們已迫不及待要再度攜手， 目標是打造《戰鎚40,000》宇宙中最具代表性的策略體驗，正如我們曾為《全軍破敵：戰鎚》所做到的一樣。」

更多精彩細節將後續於《全軍破敵：戰鎚40000》公式網站逐一揭露。

《全軍破敵：戰鎚40000》願望清單現正接受登錄！

《全軍破敵：戰鎚40000》預計於將於 PC 平台上發行，並於系列作品中首次登上 PlayStation5與 Xbox Series X|S 平台。目前可於各大商店進行願望清單登錄，歡迎各位玩家前往加入！

《全軍破敵》系列亞洲官方網站現正公開中！

除了可以回顧自《全軍破敵：幕府將軍》開啟的系列歷程年表之外，針對尚未接觸過本系列的玩家，我們也在亞洲官方網站公開了介紹影片「三分鐘了解《全軍破敵》系列作品」，讓您快速掌握系列的魅力。歡迎前往瀏覽。

《全軍破敵》系列亞洲官方網站： https://totalwar.sega.com/cht/

