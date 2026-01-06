《冒險聖歌》伺服器關閉倒數一週！玩家想緬懷卻「無法下載」

由 BioWare 開發、EA 發行的刷寶射擊遊戲《冒險聖歌》（Anthem），即將於 1 月 12 日正式關閉伺服器，結束其從 2019 年發售以來充滿波折的營運歷程。這款曾被視為 BioWare 轉型野心的作品，雖然在初期因為畫面精美受到關注，但後續因遊戲性問題評價不佳，官方曾承諾的「Anthem Next」重啟計畫也於 2021 年宣告終止。如今隨著最終關服日的到來，這款遊戲的生命週期也將正式畫下句點。

最後一週，大家都想留下回憶。（圖源：Anthem）

然而，就在許多老玩家準備登入遊戲進行最後一次巡禮時，社群網路上卻爆發了新的問題。包括知名實況主 DansGaming 在內的多名玩家在 X（推特）上回報，雖然他們早就購買了該遊戲且伺服器還沒正式關閉，但在透過 EA App 嘗試安裝時卻遭到系統阻擋，無法進行下載。這讓原本打算在最後一週重溫遊戲內容感到錯愕與不滿，批評在服務尚未終止前就剝奪玩家的下載權益。

該事件也再次引發了玩家對於「數位版遊戲所有權」的討論。社群中有不少聲音指出，這正是現代線上服務型遊戲的最大弊端，玩家雖然花錢購買，實際上卻只是購買了服務的存取權，一旦發行商決定停止支援，玩家將「一無所有」，連離線模式都沒有。