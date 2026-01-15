《冒險聖歌》有望私服復活？前執行製作人透露：檔案其實藏「離線遊玩」程式碼

曾經被 BioWare 寄予厚望卻最終停止開發的科幻射擊遊戲《冒險聖歌》（Anthem），於日前正式關閉伺服器。但前執行製作人 Mark Darrah 在個人 YouTube 頻道中的一段影片，再次讓玩家重新燃起希望，因為他指出該遊戲的檔案中其實包含能讓玩家自行架設本地伺服器進行離線遊玩的程式碼。

對於許多玩家來說，非常可惜的一款遊戲。（圖源：Anthem）

《冒險聖歌》雖然推出時是一款強制連網的線上遊戲，但 Mark Darrah 在影片中談到，他們直到上市前幾個月，都還有在開發環境中保留本地伺服器的程式碼。並提到只要有 1000 萬美元的預算，就能把遊戲轉移到現代主機上、改成離線遊玩、單機遊戲體驗、加入 AI 隊友、多加入一些支線和新角色等內容，但最後也說：「EA 會這麼做嗎？基本上不可能。」

雖然他無法確定這些程式碼現在的狀況，只是證實了開發團隊當時確實有加入允許該遊戲在本地運作的技術基礎。但這同樣代表著，只要能將這些被深埋的系統恢復，理論上玩家就不再需要依賴官方伺服器即可遊玩，甚至是讓自己電腦做為伺服器和朋友一起連線。

當然，這項消息雖然讓許多玩家振奮，但實際操作還是面臨不少的困難。尤其是目前《冒險聖歌》的版權仍緊握在 EA 手中，任何對遊戲程式碼的修改或私人伺服器的架設，在沒有經過官方授權的情況下，都可能涉及法律風險。