《冒險聖歌》有望私服復活？前執行製作人透露：檔案其實藏「離線遊玩」程式碼
曾經被 BioWare 寄予厚望卻最終停止開發的科幻射擊遊戲《冒險聖歌》（Anthem），於日前正式關閉伺服器。但前執行製作人 Mark Darrah 在個人 YouTube 頻道中的一段影片，再次讓玩家重新燃起希望，因為他指出該遊戲的檔案中其實包含能讓玩家自行架設本地伺服器進行離線遊玩的程式碼。
《冒險聖歌》雖然推出時是一款強制連網的線上遊戲，但 Mark Darrah 在影片中談到，他們直到上市前幾個月，都還有在開發環境中保留本地伺服器的程式碼。並提到只要有 1000 萬美元的預算，就能把遊戲轉移到現代主機上、改成離線遊玩、單機遊戲體驗、加入 AI 隊友、多加入一些支線和新角色等內容，但最後也說：「EA 會這麼做嗎？基本上不可能。」
雖然他無法確定這些程式碼現在的狀況，只是證實了開發團隊當時確實有加入允許該遊戲在本地運作的技術基礎。但這同樣代表著，只要能將這些被深埋的系統恢復，理論上玩家就不再需要依賴官方伺服器即可遊玩，甚至是讓自己電腦做為伺服器和朋友一起連線。
當然，這項消息雖然讓許多玩家振奮，但實際操作還是面臨不少的困難。尤其是目前《冒險聖歌》的版權仍緊握在 EA 手中，任何對遊戲程式碼的修改或私人伺服器的架設，在沒有經過官方授權的情況下，都可能涉及法律風險。
其他人也在看
巴西、泰國也禁！川普無限期暫停75國移民簽證申請 稱減少公共負擔
美國政府宣布，自21日起無限期暫停受理來自75個國家的移民簽證申請。國務院表示，此舉旨在避免不符資格的移民成為公共負擔或占用美國社會資源。受影響國家包含伊朗、俄羅斯與索馬利亞等國。但外媒報導，根據研究移民消耗的公共福利其實比本土美國人還少，專家也指出，此舉不僅將衝擊準備申請移民的外國公民，恐連帶影響到在美的移民家庭。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
傳賴清德將訪宏國、過境美國 吳思瑤說話了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述知情人士的說法稱，總統賴清德有意出席「立場親台」宏都拉斯候任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）1月27日的就職大典，外界關注台宏是否有望復交，以及川普政府是否同意賴總統過境美國。對此，綠委吳思瑤今（15）日表示，目前相關說法恐怕也只是揣測，且一如過往總統府的做法，若有行程安排確實，都會第一時間向國人與社會清楚報告。民視 ・ 25 分鐘前 ・ 2
彰化縣榮民服務處「金馬迎春揮毫」活動 墨香傳祝福、榮情暖新春
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆新年將至，為弘揚傳統年節文化，營造溫馨喜慶的新春氛圍，彰化縣榮民服務處互傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
BLACKPINK JISOO 2026馬年穿搭亮相！攜手TOMMY HILFIGER農曆新年限定系列，走春拜年必看
為歡慶 2026 農曆馬年，TOMMY HILFIGER 攜手歌手、演員暨文化偶像 JISOO，正式推出涵蓋男女裝的農曆新年限定系列。延續節慶中「團聚、分享與連結」的核心精神，JISOO 再度回歸 Tommy 大家庭，以她獨有的優雅氣質與現marie claire 美麗佳人 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
《惡靈古堡0》重製版即將公開!?傳聞明日SHOWCASE有大料!?
卡普空即將於明日早上6:00在官方YouTube頻道播出最新的「惡靈古堡 SHOWCASE」節目，屆時將帶來長達12分鐘的《惡靈古堡9：安魂曲》最新資訊。不過也有傳聞指出，卡普空或許將在活動中揭曉另一款作品的開發計畫，外界普遍猜測可能是《惡靈古堡0》或《惡靈古堡 聖女密碼》的重製版。 會有這樣的傳聞，主要是因為業界知名爆料人曾指出，《惡靈古堡0》和《惡靈古堡 聖女密碼》的重製版正在開發中。如果傳聞屬實，這將是繼《惡靈古堡 2》與《惡靈古堡 4》成功重製後，又一款全新的Remake作品。 不過比起還要等很久才能玩到的全新重製作品，相信不少玩家正在期待《惡靈古堡9：安魂曲》的試玩版，按照卡普空的往例，的確有非常高的機率會在明天的SHOWCASE帶來試玩版的消息。記得密切留意明天的官方情報，才不會錯過提早玩到遊戲的機會喔。 (C)Capcom電玩宅速配 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台中榮總違規放廠商進手術室 衛福部將制定相關指引
（中央社記者沈佩瑤台北15日電）台中榮總被指放任無照醫材廠商執刀，今天是繳交報告期限。衛福部表示，初步瞭解有醫師讓廠商進手術室卻未報備，最高可罰50萬元，另外將在半年內制定非醫事人員進手術室指引。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 200
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 280
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 44
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 20
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 9 小時前 ・ 102
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 47
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 21
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 3 小時前 ・ 57
【台積電法說會】AI需求太旺！ 資本支出上調至1.7兆元
台積電今（15）日去年第四季法說會，會中預估第一季營收介於 346 億至 358 億美元，季增約 3%，今年資本支出資本支出520億美元到560億美元，約新台幣1.7兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 13