《冒險聖歌》本能離線遊玩但EA不想做？「停止殺掉遊戲」運動：「我們存在的意義！」

由 EA 旗下的 BioWare 開發的刷寶射擊遊戲《冒險聖歌》在 2019 年發售之後，並無法獲得玩家好評，而在撐了 6 年之後，日前確認將關閉伺服器，正式迎向壽命終結。不過，前執行製作人 Mark Darrah 也拍片表示，其實在《冒險聖歌》中藏有讓玩家離線玩遊戲的程式碼，後來只是 EA 不願做而已。而一直以來致力於推行「遊戲廠商不能任意隨意關停遊戲」的 Stop Kill Games 官方也表示，「這就是我們一直以來存在的意義！」

(Credit:EA)

根據 Bioware 前執行製作人 Mark Darrah 的說法，當時在《冒險聖歌》推出卻無法獲得玩家們好評後，他們當時其實有一個「Anthem Next」構想，希望能讓《冒險聖歌》如同另一款開局不利的遊戲《無人深空》一樣，透過更新贏回玩家們的好評。

Mark Darrah 表示，這個計畫的一部分就是能讓玩家離線遊玩遊戲，並且事實上這些程式碼已經被植入遊戲中，「一直到上市前幾個月，都還保有離線運行的程式碼，而且是能恢復的。只不過，他也提到，要恢復《冒險聖歌》的離線遊完功能可能會需要花費 EA 一千萬美元，但顯然 EA 並不樂意，最後選擇關停《冒險聖歌》。

而一直以來，主張「玩家購買遊戲後就能獲得所有權」，遊戲開發商與發行商無權任意關停遊戲，侵害玩家權益的國外遊戲圈運動 Stop Kill Games 也聲援，直言「一個人的垃圾可能是另一個人的寶藏，買下了遊戲就該擁有所有權！」，認為這次 EA 關停《冒險聖歌》這件事就是他們存在的意義，希望能有朝一日真的能停止遊戲發行商任意關服遊戲的行為。