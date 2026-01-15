《冒險聖歌》本能離線遊玩但EA不想做？「停止殺掉遊戲」運動：「我們存在的意義！」
由 EA 旗下的 BioWare 開發的刷寶射擊遊戲《冒險聖歌》在 2019 年發售之後，並無法獲得玩家好評，而在撐了 6 年之後，日前確認將關閉伺服器，正式迎向壽命終結。不過，前執行製作人 Mark Darrah 也拍片表示，其實在《冒險聖歌》中藏有讓玩家離線玩遊戲的程式碼，後來只是 EA 不願做而已。而一直以來致力於推行「遊戲廠商不能任意隨意關停遊戲」的 Stop Kill Games 官方也表示，「這就是我們一直以來存在的意義！」
根據 Bioware 前執行製作人 Mark Darrah 的說法，當時在《冒險聖歌》推出卻無法獲得玩家們好評後，他們當時其實有一個「Anthem Next」構想，希望能讓《冒險聖歌》如同另一款開局不利的遊戲《無人深空》一樣，透過更新贏回玩家們的好評。
Mark Darrah 表示，這個計畫的一部分就是能讓玩家離線遊玩遊戲，並且事實上這些程式碼已經被植入遊戲中，「一直到上市前幾個月，都還保有離線運行的程式碼，而且是能恢復的。只不過，他也提到，要恢復《冒險聖歌》的離線遊完功能可能會需要花費 EA 一千萬美元，但顯然 EA 並不樂意，最後選擇關停《冒險聖歌》。
"Anthem actually had the code for local servers running in a dev environment right up until a few months up to launch," @BioMarkDarrah said. "I don't know that they still work but the code is there to be salvaged and recovered."
EOL plans for games like this is what SKG is about https://t.co/YCklhoGr5N
— Stop Killing Games Official (@StopKilingGames) January 14, 2026
而一直以來，主張「玩家購買遊戲後就能獲得所有權」，遊戲開發商與發行商無權任意關停遊戲，侵害玩家權益的國外遊戲圈運動 Stop Kill Games 也聲援，直言「一個人的垃圾可能是另一個人的寶藏，買下了遊戲就該擁有所有權！」，認為這次 EA 關停《冒險聖歌》這件事就是他們存在的意義，希望能有朝一日真的能停止遊戲發行商任意關服遊戲的行為。
