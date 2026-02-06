《冠軍之路》再創票房新高8000萬 蕭美琴觀後動容：讓世界聽見台灣的名字

記者潘鈺楨報導／紀錄片《冠軍之路》今（6）日票房累積至8026萬元，讓全臺觀眾的棒球魂同步被點燃，無疑成為最佳賽前暖身。從戲院到球場熱血不間斷延燒，也期待更多觀眾把握這波棒球熱潮，再次走進戲院，重溫那段屬於臺灣的冠軍時刻，讓應援聲浪提前響起。

《冠軍之路》不僅重現奪冠歷程，更傳遞運動家精神，成為跨世代討論與感動的熱血體驗，就連副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰與運動部長李洋也親自推薦；球場熱血場景也被搬進戲院，上週舉辦「加油棒應援場」， 更將熟悉的加油棒文化搬進戲院，讓大家看完片還能在啦啦隊帶領之下將那股熱血吶喊出來！

《冠軍之路》透過運動員面對壓力、挫折與選擇的真實歷程，傳遞努力、堅持與團隊合作的核心價值，讓非球迷觀眾、甚至是第一次接觸棒球的孩子，也能從中理解「成功背後的付出」，也因此逐漸成為不少家庭週末觀影與學校團體包場的首選，被視為一部適合跨世代共同觀賞、討論人生課題的勵志作品。

為了讓更多觀眾以輕鬆、有參與感的方式走進戲院，《冠軍之路》也持續以多元形式與觀眾互動，邀請中華隊官方應援啦啦隊CT AMAZE成員Jessy，以及中華隊應援團長小白與 TRAVIS 崔維斯，分別現身北部與南部場次，帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援，現場氣氛宛如置身球場熱血沸騰，看台上的熱情與吶喊再次在戲院中重現，不少家長也帶著孩子一同參與，讓電影不只停留在賽事回顧，更成為親子之間共享熱血與情感的全新觀影體驗！

行政院院長卓榮泰日前與運動部長李洋一同前往國訓中心棒球場，關心正在集訓備戰經典賽的中華隊國手，也親自推薦紀錄片《冠軍之路》。卓榮泰表示：「臺灣在2024年世界棒球12強賽中，走過一條不平凡的『冠軍之路』，觀賞紀錄片後，除了為奪冠過程再次感到感動，也為職業選手為國出征的壓力與辛苦，有更深刻的體會。」

中華職棒會長蔡其昌會長亦在社群平台分享已有許多團體、公司與學校紛紛包場觀影，直言：「《冠軍之路》是一部值得跟夥伴們分享團隊精神、突破逆境理念的電影，看不懂棒球的人也會很有感觸，再一次向大家推薦！」

副總統蕭美琴先前也到場觀影力挺，她特別感謝導演龍男・以撒克凡亞思，以及攝影、剪輯團隊，細膩記錄下這場振奮全臺灣人心的棒球歷史時刻。她指出：「臺灣的路和這條冠軍之路其實一樣，一路上我們都面臨各種挑戰，但我們終究會以韌性與勇氣，讓世界聽見臺灣的名字。」並勉勵大家，無論未來遇到什麼困難，都要像Team Taiwan一樣團結一心、勇敢All in，大步前行。

