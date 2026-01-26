《冠軍之路》登臺灣紀錄片影史票房亞軍！資深球評曝幕後：每個球員提到家人都落淚
《冠軍之路》上映三周票房來到7054萬，成為臺灣紀錄片影史票房第二名，片中的棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠，日前出席映後座談與導演龍男‧以撒克‧凡亞思對談，不只分享許多紀錄片訪問內幕，更爆料每次的訪談只要提到家人，幾乎每一個球員都會落淚。
拍攝過程中，曾文誠一路跟著訪問球員、教練，幾乎每位都訪問超過一個小時，最後導演擷取精華完成了這部片。他坦言，透過《冠軍之路》感受到球員們不再是平面的資料或攻守紀錄，而是活生生的人。
曾文誠將片名拆成「冠軍」和「之路」來分享故事，對他來說，「之路」兩字的解讀是許多選手在選秀時沒人要、在職棒的這條路走得非常辛苦，有的球員甚至被酸民酸到天上不知道第幾層，但他們頂住壓力直到現在，一個個成為備受肯定的臺灣英雄，球員們在蛻變成「冠軍」的過程裡，不為人知的辛酸付出，都藉由紀錄片的鏡頭讓觀眾看見。
被問到2024世界棒球12強賽事過程中，什麼時候覺得中華隊很厲害？曾文誠笑說：「到最後一個出局數還不覺得。」讓現場影迷忍不住大笑，他更直言：「雙殺的幸福來得很突然。」
中華隊拿下勝利的過程，曾文誠認為：「這個冠軍其實不是講冠軍的結果，是講這條路怎麼走。」他表示在獲得勝利被世界看見之前的路，不是只有走十幾年，而是超過40年，「現在的教練透過他們當時的汗水、淚水、不甘心，把這股力量讓現在新的球員一起來完成大家的夢想。」
其他人也在看
春節連假不孤軍奮戰 衛福部籲「可預約長照服務」
農曆春節將至，但對於失能民眾與家庭照顧者來說，假期間可能出現照顧資源銜接問題。衛福部提醒民眾，各縣市在春節期間仍會繼續提供部分長照服務，年節期間有需求者可按照各縣市政府規定事前預約長照服務，使服務不中斷。衛福部指出，各縣市在春節期間提供的長照服務包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送服自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
牠的夢只過了一天！浪犬體驗幸福後失落瞬間 短片上線後700萬人哭了
志工艾瑪（Emma）是PCBP的長期志工，她在TikTok帳號上分享這段影片，只見小爪難得離開收容所，開心地坐上車，與艾瑪一起到麥當勞兜風、到公寓放鬆玩耍、窩在沙發補眠，體驗從未享受過的平靜與愛。然而快樂時光稍縱即逝，當車子開回收容所門口，小爪彷彿意識到回家的夢就此結...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發表留言
對比知名運動員領億元！ 霍諾德赤手爬101生死一線酬勞曝：少到令人難為情
美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成為全球首位赤手攻頂台北101的第一人。這場驚心動魄的挑戰透過Netflix向全球直播，將台灣地標推向國際。然而，根據娛樂網站TMZ引述《紐約時報》的報導，霍諾德近日受訪時竟語出驚人地透露，這次攀登101所獲得的酬勞「少到令人難為情」。即便他在508公尺的高空搏命演出，但這份報酬若與主流職業運動員動輒數百萬美元的合約相比，顯得極其微不足道。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
陳其邁宣布加碼高雄「婚育宅、租金補貼」
[NOWnews今日新聞]高雄市長陳其邁今（26）日宣布推出「婚育宅加碼」與「育兒租金補貼2.0」雙軌加碼方案。其中，「婚育宅加碼」首波標的大寮社宅，預計於115年中旬招租時，將提供40%戶數開放新婚...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 發表留言
新任印度駐台代表國慶酒會首亮相 中英雙語致詞
印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）今（2026）年初抵台就任，今（1/26）日於印度共和國紀念酒會公開致詞，由於他過去曾派駐中國，今日小露身手，以中英雙聲道致詞，盼台印持續打造具韌性、可信賴且互補產業生態系。太報 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
白版軍購項目抄自這裡？軍盲還刪台美最重要項目？
論壇中心／邱暐琪報導行政員日前提出的1.25兆國防軍購預算，屢在立法院程序委員會遭在野黨封殺。今（26日）民眾黨立法院黨團自推版本，將軍購預算上限縮減為新台幣4000億，並採取1年1期方式編列。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，民眾黨不敢得罪美國，卻還刪除最重要的「台美共同研發」項目。民視 ・ 8 小時前 ・ 5則留言
卓揆提「台灣101」惹議 郭正亮批「矯情」爆綠憂蔣萬安選總統
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，總統賴清德發文感謝幕後英雄，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰則以「台灣101」稱呼。前立委郭正亮直呼，民進黨連這種事都要跟台北市長蔣萬安計較，並透露，民進黨十分擔心蔣萬安參選總統。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2則留言
追劇也能當評審？Netflix 正式推出「直播即時投票」功能，首波應用於選秀節目《Star Search》
Netflix不再滿足於讓觀眾單向「追劇」，現在更要你拿起遙控器參與其中。Netflix宣佈推出「直播即時投票」 (Live Voting)功能，這項新應用將隨著從1月20日首播的直播選秀節目《Star Search》同步上線，讓全球訂閱者都能化身評審，決定參賽者的去留。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
鋼琴家愛麗絲紗良奧特訪台音樂會3月登場 (圖)
德日混血鋼琴家愛麗絲．紗良．奧特（Alice Sara Ott）（圖）將於3月訪台，帶來「夜曲」主題獨奏會。中央社 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
回饋佛陀故鄉 愛與教育同行
佛陀誕生地 尼泊爾藍毘尼，長期面臨教育資源不足的挑戰。慈濟推動回饋佛鄉計畫，從教育扎根，陪伴孩子建立生活規範，同時培育在地師資，為當地孩子與社區，逐步累積改變未來的力量。慈濟雪隆分會副執行長 ...大愛電視 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
微笑山線完登1500人 新北幣5千點抽好禮
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府觀光旅遊局推出的「微笑山線大縱走尋寶集章任務」自114年7月開跑以來，廣受山 […]引新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
與司機爆口角 男被丟包台64線 遭4車輾斃
本報綜合報導 一名替代役男二十五日凌晨搭計程車時，疑與司機爆發口角，遭丟包在新北市台…中華日報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台南｢大東東｣首辦小學生彩繪燈籠節 點亮東區夜市光之大道
台南夜市文化遠近馳名，每週市區夜市營業時間還有「大大武花大武花」的順口溜！東區「大東東」夜市首度舉辦「2026創意燈籠節」，在迎新春前夕，以光的孩子和夜的城市為主題，點亮台南夜市的招牌，東區9所國小1120位學生發揮對夜市的想像力創作彩繪燈籠，在大東東夜市築起燈籠牆展出，最佳人氣的前10名還可各獲得自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
與陳星旭大雪擁吻「一路親回家」 盧昱曉竟尷尬倒地
與陳星旭大雪擁吻「一路親回家」 盧昱曉竟尷尬倒地EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2則留言
避之唯恐不及？命理師點名4星座 買凶宅有望發財
避之唯恐不及？命理師點名4星座 買凶宅有望發財EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
下班不想參與同事聚餐？企業顧問教「三段式好感說話術」留下情面
職場難免會遇到聚餐邀約，不想參加該怎麼拒絕？口語表達與危機處理專業顧問蔡祐吉於《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利》一書中，收錄職場人士最常碰到的45個主題，先以和讀者互動的情境破題，接著解構其原因，後提出最有效的實際解方，幫助讀者說出適當的話，為自己在工作場合中建立正向影響力。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
東北暴雪 新州公共交通全面停擺 紐約大規模減班
紐新地區25日如期出現暴風雪天氣，導致交通出行嚴重受阻，紐約大都會運輸署(MTA)旗下的公共交通普遍出現嚴重延誤，新澤西...世界日報World Journal ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台大醫院研究 攝取4類食物助降鼻咽癌風險
（中央社記者曾以寧台北26日電）有12歲孩童頸部長出1顆雞蛋大腫瘤，就醫發現竟已鼻咽癌3期。台大醫院團隊今天表示，追蹤約4000人研究發現，攝取植物性維生素、鮮魚和每週1杯綠茶與咖啡，助降低鼻咽癌風險。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
《尋秦記》林峯來台竟被粉絲要求罵人 秦王上身「拖出去斬了！」
港星林峯為電影《尋秦記》來台謝票，今（25）日出席記者會，片中飾演「秦王」的他霸氣十足，現實中還曾遇過粉絲要他對自己說「放肆」，讓他無奈笑說：「大家都有被虐狂，我最後說『拖出去斬了』。」笑翻眾人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
地表最強可愛聯名！JISOO攜手HELLO KITTY快閃店2月登台
韓國天團BLACKPINK成員JISOO日前正式公開與Hello Kitty的聯名企劃「HELLO KITTY ＆ JISOO」，今（26日）宣布自2月6日至3月1日止，於松山文創園區1號倉庫設立快閃店「HELLO KITTY ＆ JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」，活動期間正是春節新年假期，讓每一位喜愛 JISOO、HELLO KITTY的粉絲都能盡情感受粉紅魅力。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言