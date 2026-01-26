《冠軍之路》登臺灣紀錄片影史票房亞軍！資深球評曝幕後：每個球員提到家人都落淚

《冠軍之路》成為臺灣紀錄片影史票房第二名。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》上映三周票房來到7054萬，成為臺灣紀錄片影史票房第二名，片中的棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠，日前出席映後座談與導演龍男‧以撒克‧凡亞思對談，不只分享許多紀錄片訪問內幕，更爆料每次的訪談只要提到家人，幾乎每一個球員都會落淚。

拍攝過程中，曾文誠一路跟著訪問球員、教練，幾乎每位都訪問超過一個小時，最後導演擷取精華完成了這部片。他坦言，透過《冠軍之路》感受到球員們不再是平面的資料或攻守紀錄，而是活生生的人。

廣告 廣告

曾文誠將片名拆成「冠軍」和「之路」來分享故事，對他來說，「之路」兩字的解讀是許多選手在選秀時沒人要、在職棒的這條路走得非常辛苦，有的球員甚至被酸民酸到天上不知道第幾層，但他們頂住壓力直到現在，一個個成為備受肯定的臺灣英雄，球員們在蛻變成「冠軍」的過程裡，不為人知的辛酸付出，都藉由紀錄片的鏡頭讓觀眾看見。

《冠軍之路》導演龍男・以撒克・凡亞思（左）與紀錄片棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠出席映後座談。（圖／攝影師沈茗柯提供）

被問到2024世界棒球12強賽事過程中，什麼時候覺得中華隊很厲害？曾文誠笑說：「到最後一個出局數還不覺得。」讓現場影迷忍不住大笑，他更直言：「雙殺的幸福來得很突然。」

中華隊拿下勝利的過程，曾文誠認為：「這個冠軍其實不是講冠軍的結果，是講這條路怎麼走。」他表示在獲得勝利被世界看見之前的路，不是只有走十幾年，而是超過40年，「現在的教練透過他們當時的汗水、淚水、不甘心，把這股力量讓現在新的球員一起來完成大家的夢想。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導