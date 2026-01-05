《冠軍之路》票房炸裂！林家正、潘傑楷驚喜現身電影院掀暴動

林家正驚喜現身戲院，與觀賞《冠軍之路》的觀眾互動。（圖／牽猴子提供）

紀錄片《冠軍之路》上映首周票房衝破2569萬，就連美國大聯盟知名主播摩洛西（Jon Morosi）也密切關注此部作品，周末主創團隊還到戲院與影迷打招呼，連球員林家正也驚喜現身，更大方幫球迷簽名。

本片共訪問了70多位受訪者，當時一個月內訪問37位選手與教練，包括古巴隊－讀賣巨人隊的馬丁尼茲、日本隊－讀賣巨人隊的戶鄉翔征、日本隊－樂天金鷲隊的辰己涼介，製作團隊甚至飛到美國拍攝訪問美國隊的球員萊恩沃德，在亞利桑那州待了九天進行訪問與素材的採集作業，又花了七天造訪日本仙台、大阪、岡山與東京等地，只為讓紀錄片的內容更豐富。

廣告 廣告

《冠軍之路》球員陳冠宇在映後回憶起賽場趣事。（圖／牽猴子提供）

中華職棒會長蔡其昌更在上映三天就六刷，感性說：「每看一次都還是會有不同的感受，因為越看越細，看完電影還是會起雞皮疙瘩，剎那間還是會有想要流淚的感覺。」球員陳冠宇則在映後回憶起賽場趣事，比賽當時因為太專注在自己的投球狀態，從熱身的牛棚區踏上賽場都沒注意到捕手已從林家正換成戴培峰，就連戴培峰對著他比暗號，仍沒注意到，笑言：「直到放下壓力，戴培峰跟我擊掌，我才驚呼：『你怎麼在（球場）上面！』」

《冠軍之路》製作團隊全片共訪問了70多位對象。（圖／牽猴子提供）

4日的南部放映，蔡其昌偕同球員潘傑楷、陳柏清於不同電影院亮相，潘傑楷坦言：「當時比賽的感動會湧上心頭，真的很多人不看好我、不看好我們，但一踏進球場那一刻開始，我們隊友都相信著彼此，到裁判喊開始比賽那刻，全臺灣球迷一心想要幫中華隊加油，那時候我們感受到臺灣的團結，能打出漂亮的成績，一切都是因為有你們這群幫助我們加油的球迷朋友。」

《冠軍之路》也吸引許多包場，台南全美戲院更邀請三級棒球校隊球員進戲院共襄盛舉，並將當日票房全數捐贈給台灣棒球發展基金，期望以自身力量拋磚引玉，讓更多人看見臺灣棒球。

陳柏清（右一）驚喜現身《冠軍之路》映後。（圖／牽猴子提供）

台南全美戲院邀請三級棒球校隊球員欣賞《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導