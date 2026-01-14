《冠軍之路》票房衝破4500萬！ 蔡英文感動：內部雖有紛擾，總能一關過一關

記錄2024年台灣英雄勇奪世界冠軍的紀錄片《冠軍之路》，上映短短兩週票房已突破4500萬大關，躍升為台灣紀錄片影史票房第三名。隨著2026年3月世界棒球經典賽腳步臨近，這部熱血之作已成為全民振奮士氣、凝聚國家認同的核心動力。

前總統蔡英文昨（13）日透過小英之友會包場支持。她在社群平台上坦言，決賽當下因人在國外，無法與大家同步感受東京巨蛋的狂喜，非常感謝導演龍男以撒克凡亞思詳實記錄了這一切：「這不只是一場比賽，更是一個時刻——提醒我們，台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。」

蔡英文特別提到片中外國播報員的一句註腳：「這場比賽，讓世界理解什麼是台灣。」她感性表示，台灣內部雖有紛擾或挫折，但憑藉韌性與不服輸的精神，總能一關過一關，「未來的台灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣」。

除了政治領袖，現任運動部部長、奧運羽球金牌選手李洋也與立委蘇巧慧現身電影活動。李洋以「頂尖運動員」的視角分享觀後感，他直言對片中選手面臨龐大期待與壓力的心理掙扎感同身受。

導演龍男對此回應，這部片紀錄了台灣棒球史上最重要的成人一級賽事冠軍，但開拍初期其實並不被看好：「因為不被看好，反而覺得責任更大。每個人都會碰到不被看好的困境，而這部片就是想拍出球員如何頂住壓力、只專注於投球揮棒的精神。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導