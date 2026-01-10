《冠軍之路》10天橫掃3500萬 賴清德看完激動：這是台灣精神！

記錄2024年台灣英雄奪冠歷程的紀錄片電影《冠軍之路》，上映僅10天（截至10日）票房已突破3500萬大關，正式擠進台灣紀錄片影史票房前五名。日前中華職棒聯盟舉辦包場特映，總統賴清德、會長蔡其昌及威剛科技總經理陳玲娟皆出席。身為「資深棒球迷」的賴總統觀影後難掩激動，直言這不只是棒球紀錄片，更是「台灣精神」的縮影。

賴總統坦言在公務繁忙之餘能進戲院看這部片，心情既輕鬆又激動。他深深向製作團隊致敬，認為這是一部非常有感情且激勵人心的傑作：「這應該不只是一部記錄棒球贏球的電影。它呈現的是一種令人欽佩的台灣精神，代表了台灣各行各業在不被看好、克服困難後，團結一致爭取最高榮譽的韌性。」

回想起2024年台灣隊那段驚奇的奪冠之旅，賴總統忍不住感嘆：「這個劇本，大概只有上帝寫得出來！」片中揭露了球員鮮為人知的辛酸與執著，讓賴總統感觸良多。像是黃恩賜為了比賽，差點讓新娘獨自站上婚禮舞台的糾結；林家正與陳傑憲分別在15歲遠赴美國與日本深造、克服孤獨與語言障礙的艱辛；林昱珉小就展現「人小志氣高」的堅定目標。總統認為，每位選手都是帶著自己的生命歷程最終匯聚成國家隊，「那種拚勁與團結，過程令人非常感動。」

《冠軍之路》目前氣勢如虹，不僅在球迷間引發回響，更成功吸引一般大眾注目。賴總統最後強力呼籲：「真的是充滿了感動與不可思議！我要呼籲大家，不管愛不愛棒球，都應該要買票進戲院看一看這部紀錄片。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導