《出神入化3》票房稱冠！導演證實第四集製作中⋯搶曝劇情走向
《出神入化3》距離上一集相隔九年，上周在全球上映，北美票房以2130萬美元奪冠，全球票房則有7550萬美元，創下不錯成績，導演魯賓弗來舍（Ruben Fleischer）也分享已有第四集的想法。
以下有雷
「海妮」艾拉費雪（Isla Fisher）因為懷孕而退出第二集，由「露拉」麗茲凱普蘭（Lizzy Caplan）頂替上陣，第三集除了讓艾拉費雪回歸「四騎士」，麗茲凱普蘭（Lizzy Caplan）也驚喜現身。導演魯賓弗來舍認為讓這兩個角色在大銀幕上同框，對這個系列來說是「彌補過去的錯誤」，「我很高興能邀請這兩位演員，因為她們都是非常優秀的演員，而且都非常有趣、有才華。」
尤其一段劇情是傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）飾演的「丹尼」驚訝這兩位女魔術師相識，而她們回答：「對啊，你覺得世界上有多少位女性魔術師？現在這個房間裡竟然有三個，真的有點讓我驚訝。」導演魯賓弗來舍表示，這點出了魔術界一直以男性為主的現象，「同時我覺得這也給了她們力量，而且她們之間有一段不依附於四騎士的關係，這是沒有人預料到的。」
艾拉費雪坦言，讓海妮和露拉這兩個角色有段友誼其實是她提出的想法，「我說，『如果她是魔術師而我也是魔術師，我不可能不認識她。而且應該是當我的角色海妮離開時，我會說可以讓露拉替補。』」兩位演員先前合作過《伴娘HOLD不住》，此次再度於《出神入化3》同台相當開心。
導演魯賓弗來舍也很喜歡加入雅瑞安娜葛林布雷（Ariana Greenblatt）飾演的「瓊」一角，讓擴編後的四騎士團隊有個女性魔術師三人組，「希望如果我們夠幸運能再拍一部《出神入化》，我們可以更深入呈現這一點。」他透露已經在努力籌備《出神入化4》，但目前仍然是非常初期的階段，「我們為他們準備了一場非常有趣的冒險，劇本還在撰寫中。但它會延續環遊世界的魔術冒險主題，包含一些搶案、一點表演，也會持續講述這八位出色魔術師的故事。」
尤其電影結尾出現馬克魯法洛（Mark Ruffalo）飾演的「迪倫」投影，揭露他十年前任務失敗後，其實從未被關在俄國監獄裡，他讓原本的四騎士誤以為那是真的，好把他們重新召回，也同時讓三位年輕魔術師正式加入「天眼」，他還公布了團隊的新任務：「你們以為任務結束了？一切才正要開始。」在在都顯示會繼續發展這系列的決心。
導演魯賓弗來舍透露，馬克魯法洛相當忙碌，「而且他們可能還會拍七部《復仇者聯盟》電影，也可能不會，所以我們還得看看馬克魯法洛的檔期。」導演原本希望馬克魯法洛能有更多戲分，但其實他原本甚至沒打算加入《出神入化3》，因為電影主要拍攝期間他完全沒空，直到補拍階段，才趕緊拍攝他的畫面。
