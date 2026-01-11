《出租女友》銷量突破1500萬本！宮島禮吏親繪賀圖感謝粉絲支持

由漫畫家宮島禮吏創作的人氣戀愛喜劇《出租女友》，雖然連載至今的劇情評價兩極，但其實體與數位版單行本的累計銷量仍持續攀升。而近日，宮島禮吏於個人 X（推特）上正式宣布，該作系列累計發行量已正式突破 1500 萬本！

今年也將在 1 月 16 日推出日本單行本第 44 卷。（圖源：彼女、お借りします【公式】）

宮島禮吏也貼出女主角「水原千鶴」身穿紅色禮服、手比 V 的全新賀圖，並且上「1500 萬銷量之女」，以此感謝讀者們長期的支持。許網友也曬出自己的實體單行本收藏，雖然對於故事劇情有不少的爭議，但總是有種魔力能吸引人繼續看下去。

《出租女友》從 2017 年開始連載，並於 2020 年改編為電視動畫後人氣大爆發。而 2025 年 9 月才宣布賣出 1400 萬本，這代表在短短 3 個多月，銷量又再增加 100 萬冊，仍然保有穩定的讀者群和商業價值。

雖然銷量表現亮眼，但網路上對於劇情的討論卻從未停歇。部分讀者對於主角和也與千鶴之間漫長的拉鋸戰感到不耐煩，甚至有網友戲稱劇情進度過於緩慢。對此，宮島禮吏過去曾回應表示「角色們有自己的想法」，強調故事發展是依循角色的心境自然流動。即便不少網友吐槽劇情拖戲，但從持續增長的銷量數據來看，多數粉絲依然願意為了這段糾結的戀愛故事買單。