《刀劍神域》導演直言：日本動畫有望取代好萊塢，但刻意迎合「全球化」恐招致失敗

隨著《鬼滅之刃》和《鏈鋸人》劇場版作品在國+際間獲得巨大成功，日本動畫在全球市場的影響力可以說是日益劇增。曾執導《刀劍神域》與《只有我不存在的城市》的知名動畫導演伊藤智彥，最近在採訪中就直言日本動畫有取代好萊塢的潛力，但刻意的去迎合「全球化」可能會導致失敗。

近幾年日本動畫在海外影響力越來越大。（圖源：アニメ ソードアート・オンライン 公式）

根據日媒 デイリー新潮訪問，伊藤智彥分析了目前日本產業現狀。認為從 2020 年 Aniplex 收購 Crunchyroll 後，日本動畫在世界各地的普及率呈現爆發式的成長；反觀好萊塢近幾年因為編劇罷工和疫情衝擊等，影響力已經逐漸減弱。伊藤智彥認為，這正是日本動畫填補市場空缺、甚至有望取代好萊塢地位的關鍵時刻。

然而，針對目前業界都在熱議「全球化」的製作方針，伊藤智彥卻提出了警告。他表示，製作動畫時過度放在「全球受眾」上，反而會成為一把雙面刃，甚至可能導致作品失敗。他解釋，許多日本創作者自以為能受到海外歡迎的元素，通常和實際需求有些落差。

伊藤智彥接著說明，像是美國雖然重視「政治正確」，但海外觀眾之所以喜愛日式動畫，很大程度上就是因為日本保留了那些在美國被視為「異類」或不符合當規範的獨特風格，像是穿著清涼的少女戰鬥作品。假如為了迎合海外標準而自我審查，反而會失去原作的魅力。