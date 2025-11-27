《刺客教條》真人版影集可能改編二代三部曲？主角演員是他

今年 7 月份，由影視串流平台 Netflix 主導的《刺客教條》真人版影集計畫確定正式開拍，並且也將由獲得艾美獎提名的 Roberto Patino 與打造過另一部遊戲改編影集《最後一戰》第二季的 David Wiener 聯合執導。而現在更進一步的消息確認，《刺客教條》真人版影集的主角將由澳洲演員 Toby Wallace 出演，並且故事舞台確認在義大利，也或許非常有可能這次就是將《刺客教條》系列最受歡迎的 Ezio 三部曲改編成真人版影集。

澳洲演員Toby Wallace確認出演以義大利為舞台的《刺客教條》真人版影集主角！(Credit:Ubisoft/Getty Images)

綜合外媒報導，由 Netflix 與 Ubisoft 攜手打造的《刺客教條》真人版影集將由澳洲演員 Toby Wallace 擔任其中一位主角，並且將會帶來除了遊戲角色外的全新角色們發生在同一個遊戲宇宙中的故事，將會在明年於義大利開始拍攝任務。

而既然是在義大利這個對於《刺客教條》系列非常重要的國家開拍，也不免讓人開始聯想，這次 Netflix 是否會選擇將系列作最受玩家歡迎的《刺客教條》二代三部曲改編成真人版影集故事，重現二代主角 Ezio 波瀾壯闊的一生。不過，目前關於這個影集的故事與背景歷史時期仍未確認，只能確定的是，或許這次又將以另外一種面貌，帶領我們投身刺客兄弟會與聖殿騎士的對抗之中。