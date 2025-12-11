《刺客教條：幻象》、《碧藍幻想 Relink》、《LEGO：地平線大冒險》！12 月 PS Plus 會員基本、升級、高級檔新遊戲看這裡

PS Plus 的 12 月份會員免費、升級及高級檔新遊戲陣容已全數公開。會免這次的主打作品是《LEGO：地平線大冒險》，而升級和高級檔則有《刺客教條：幻象》、《碧藍幻想 Relink》坐鎮。

基本會員 12 月限免：

《LEGO：地平線大冒險》（PS5）

《霓虹白客》（PS5、PS4）

《殺戮空間 3》（PS5）

《奇異賢伴愛達之歌》（PS5）

除基本會員限免遊戲，升級和高級會員可再獲以下作品：

《刺客教條：幻象》（PS5、PS4）

《碧藍幻想 Relink》（PS5、PS4）

《臥龍：蒼天隕落》（PS5、PS4）

《滑板故事》（PS5 首發入庫）

《雲霄飛車之星 2》（PS5）

《貓咪鬥惡龍 III》（PS5、PS4）

《LEGO：地平線大冒險》（PS5）

《汪汪隊立大功：大獎賽》（PS5、PS4）

《汪汪隊立大功世界》（PS5、PS4）

高級會員可再獲以下作品：

PS2 經典《劍魂 III》（PS5、PS4）

會免遊戲從 12 月 2 日起有效，升級、高級檔新增遊戲則將從 12 月 16 日起入庫，想體驗的朋友到時記得去下載。

