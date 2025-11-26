《刺客教條：幻象》免費DLC推出成效不如預期，Steam玩家數只破1200人在線
Ubisoft 旗下在 2023 年 10 月推出的動作冒險遊戲《刺客教條：幻象》（Assassin's Creed Mirage），日前推出了名為「Valley of Memory」的 2 週年免費更新，希望能藉此重新吸引老玩家回流，以及新玩家加入。然而，這次的更新並沒有預期般掀起熱潮，根據數據顯示，就算是在免費新內容的加持下，該遊戲在 Steam 上的同上玩家人數只有突破 1,200 人。
雖然《刺客教條：幻象》這次免費更新提供了 6 小時以上的內容，帶來可重複挑戰的跑酷、任務和獎勵等，但和過去系列成績相比，《刺客教條：幻象》在 Steam 上的表現並不太好。該作在 Steam 的歷史最高同上人數僅約 7,870 人，這項數據遠低於《刺客教條：維京紀元》的 1.5 萬人、《刺客教條：奧德賽》的 6.1 萬人，以及《刺客教條：起源》的 1.3 萬人等前作。
雖然遊戲在 Steam 上獲得了「極度好評」的評價，且在當年主打的還是老玩家期待的「回歸初衷」玩法，刪除了過於繁雜的 RPG 升級打裝備等元素，但這些策略似乎沒有成功轉化為實際的玩家的留存率，反而使其成為系列作在 Steam 平台上表現最差的作品之一，或許也是為什麼後續作品《刺客教條：暗影者》又重新回到 RPG 玩法的原因。
