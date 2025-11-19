《刺客教條：幻象》推出免費大更新「回憶之谷」，新增跑酷與難度預設值等多種功能

Ubisoft 今日宣布，《刺客教條：幻象》免費大型更新「回憶之谷」已在全球同步推出。所有在 Ubisoft+*、PlayStation5、PlayStation5 Pro、PlayStation4、Xbox Series X | S、Xbox One、Amazon Luna，以及 Windows PC（Steam、Epic Games Store 和 Ubisoft Store）平台擁有《刺客教條：幻象》的玩家，將會自動下載此免費故事更新內容；本更新內容也將於稍晚在 iOS 平台推出。

由 Ubisoft 波爾多工作室與 Ubisoft 巴黎工作室*領銜開發的「回憶之谷」更新內容，將帶玩家來到西元九世紀的「埃爾奧拉」，這是位在阿拉伯半島、充滿歷史底蘊的古老壯麗山谷。玩家將在全新的故事情節與場景中，揭開貝辛姆失散已久的父親之謎，同時探索充滿知名地標的全新場域，包括埃爾奧拉古城、拉姆谷著名的岩石遺跡，以及被聯合國教科文組織列為世界遺產的瑪甸沙勒陵墓。這場新冒險的遊戲時間超過六個小時，擁有完整的故事篇章，補足了貝辛姆從街頭小偷蛻變為刺客大師的歷程。另也包含新的刺殺任務、新的合約、新的支線活動、新的收藏品，以及等待玩家探索的嶄新世界。

（來源：Ubisoft官方提供）

此外，本次更新也為所有玩家帶來了重大的遊戲體驗改進和新增功能，這些功能同時適用於《刺客教條：幻象》的巴格達和埃爾奧拉主線任務：

Animus 序列系統：主線故事任務將受惠於「Animus 序列」系統，這個新系統允許玩家重玩任何已完成的合約或刺殺任務。玩家可以在這些任務中完成額外的挑戰，以獲得新的獎勵（服裝、武器、製作材料，甚至還有可補充工具與刺客專注的全新 Animus 模組）。

跑酷： 跑酷機制特別為技巧高超的玩家進行了強化，新增了如自由跳躍、提升高度的彈牆動作等可選動作，並搭配全新的操控系統。

工具與技能： 貝辛姆新增了可解鎖的工具與技能，為玩家提供了更豐富的遊戲選項，例如工程師技能樹中新增的一項技能，允許玩家為工具裝備全部 3 項「等級 1」升級，還有為所有工具新增的「等級 3」升級。

難度預設值：現已新增多種難度預設值，同時提供一整套可供微調的參數，例如敵人偵測時間、體力消耗或環境傷害。

《刺客教條》濾鏡：除了原有的《刺客教條》經典濾鏡外，玩家現在還能解鎖另外四種靈感來自《刺客教條：起源》、《刺客教條：大革命》、《刺客教條2》和《刺客教條：奧德賽》的濾鏡。

《刺客教條：幻象》的作曲家 Brendan Angelides 也回歸為「回憶之谷」創作了新的專輯，該專輯收錄14 首新曲，包括一首全新主題曲。為了實現他的願景，Angelides 再次與小提琴家暨作曲家 Layth Sidiq 以及配器師 Akram Haddad 攜手合作。這些曲目映照了貝辛姆尋求真相並且探尋缺失的過往點滴的旅程。遊戲原聲帶專輯《Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory》將於11 月 21 日在所有音樂平台與 YouTube 上架。 如需預存專輯，請造訪：https://ubisoftmusic.ffm.to/valleyofmemory 。

