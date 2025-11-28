《刺客教條：暗影者》好成績不斷但季票內容跳票！後續不再有大型DLC，「淡路之爪」做為補償免費送！

雖然 Ubisoft 旗下的《刺客教條：暗影者》在上市之前就受到遊戲外的許多風波影響而受到許多討論，許多玩家也都不看好這部《刺客教條》系列的最新作品，但 Ubisoft 在今年 3 月份遊戲正式推出後不斷展示著各種數據，希望能顯示《刺客教條：暗影者》到底有多成功。根據最新的財報，Ubisoft 也確認《刺客教條：暗影者》的表現超乎預期了。不過，這些看起來非常亮麗的成績似乎仍然無法讓 Ubisoft 繼續更新遊戲下去，Ubisoft 在第一部 DLC「淡路之爪」推出兩個月後確認，《刺客教條：暗影者》的第二個大型 DLC 取消開發，做為補償「淡路之爪」將免費送給所有預購《刺客教條：暗影者》的玩家。

(Credit:Ubisoft)

綜合外媒報導，《刺客教條：暗影者》副遊戲總監 Simon Lemay-Comtois 近日受訪時確認，「就目前而言，我們沒有規劃在第二年推出另一個與「淡路之爪」一樣規模的 DLC。」，而這個決定也代表了《刺客教條：暗影者》的季票內容跳票了，因此做為補償，將會讓「淡路之爪」免費送給所有有預購遊戲的玩家。

而事實上，從 2017 年的《刺客教條：起源》開始，每部《刺客教條》續作都至少會有兩個大型 DLC，《刺客教條：維京紀元》更是開發了三個大型 DLC，持續在遊戲內帶給玩家們許多可遊玩新內容，第四個 DLC 後來更乾脆被直接做成了《刺客教條：幻象》。

Simon Lemay-Comtois 也解釋，開發團隊仍然會持續推出小型 DLC 內容更新，也會持續支援遊戲，但就不會推出「淡路之爪」這種遊玩時數長達 10 小時的遊戲了。「我們正在稍微調整第二年的方向，想把第一年學到的東西應用在明年之中。我們不用像是今年快速修改許多部份，接下來我們希望能專注在丟出許多好玩、紮實的遊戲內容來讓玩家們享受。」

他也表示，或許也是因為《刺客教條：暗影者》在開發時跨越了一整個世代，因此也讓他們在遊戲上市後的計畫必須不斷修正，而不能像之前一樣那麼早定案。他也透露，未來的更新規模可能是比《進擊的巨人》跨界合作還要大上一點的新內容，但就不會直接做成大的 DLC 了。