《刺客教條：暗影者》推出Switch 2版，導入多項專屬功能支援觸控螢幕操作

Ubisoft 今日宣布，《刺客教條：暗影者》即日起在 Nintendo Switch 2 平台推出，讓 Nintendo 玩家也能體驗奈緒江和彌助的封建日本時期史詩冒險。

（來源：Ubisoft官方提供）

經過最佳化的Nintendo Switch 2 版本《刺客教條：暗影者》，在完整保留豐富遊戲體驗的同時，讓玩家能盡情享受隨時隨地暢玩的自由快感。本遊戲在 Nintendo Switch 2 平台推出首日，玩家即可體驗所有免費的發售後更新內容，其中包含限時開放至 12 月 22 日的《進擊的巨人》獨家合作任務。至於擴充內容「淡路獵爪」，則預定於 2026 年初在 Nintendo Switch 2 平台推出。

在 Nintendo Switch 2 平台上，《刺客教條：暗影者》特別導入了多項 Switch 專屬功能，為玩家帶來無縫且直覺的遊戲體驗。這些功能包括：支援選單與地圖的觸控螢幕操作；在 TV 模式或手提模式下，畫面幀率皆能達到 30fps，為玩家帶來流暢的遊戲體驗；下載遊戲後支援離線遊玩；推出採取數位安裝方式的遊戲鑰匙卡實體版本。

Nintendo Switch 2 版《刺客教條：暗影者》將透過 Ubisoft Connect 支援跨平台進度共享，確保玩家能在不同平台上無縫接軌他們的旅程。遊戲內商店內容則為跨平台通用，因此在 Nintendo Switch 2 平台上購買的物品皆可與已連結的帳號共享。本遊戲將於 Nintendo Store 上架。

